Die Aktien des Chipherstellers Broadcom erlebten am Freitag einen dramatischen Einbruch an der US-Börse. Der Kurs fiel um fast 10 Prozent auf 138,41 USD, nachdem das Unternehmen mit seiner Prognose die Erwartungen der Anleger enttäuscht hatte. Obwohl Broadcom im dritten Geschäftsquartal dank starker Nachfrage nach KI-Chips und der Übernahme von VMware den Umsatz steigern konnte, verbuchte der Konzern einen Verlust. Zudem fiel der Ausblick schwächer aus als erwartet, was die Anleger verunsicherte.

Auswirkungen auf den Gesamtmarkt

Der Kursrutsch bei Broadcom belastete auch den gesamten Technologiesektor. Der technologielastige Nasdaq Composite sackte um 2,5 Prozent ab, während der breiter gefasste S&P 500 1,7 Prozent verlor. Auch der Dow Jones gab nach, wenn auch weniger stark. Die [...]

