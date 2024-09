Ethereum-Analyse: Folgt auf den heutigen Abverkauf der Crash auf 1.500 US-Dollar?

Die letzten Wochen waren im Kryptomarkt so langweilig, dass viele Anleger langsam schon beginnen, die Geduld zu verlieren. Heute kommt erstmals seit Wochen Bewegung in die Märkte. Allerdings nicht in die Richtung, die von den meisten Anlegern gewollt wäre. Denn heute verliert der Kurs von Ethereum über 6 Prozent, was den stärksten Tagesverlust seit dem 27. August darstellt.

Der Bitcoin wurde mit einem Verlust von etwa 4,7 Prozent nicht ganz so stark mitgenommen, hat aber ebenso stark verloren wie fast alle anderen großen Coins, doch nun bewegt sich Ethereum auf eine wichtige Unterstützungslinie zu. Und diese bildet die letzte Barriere zu einem ausgewachsenen Crash.

(Der Kurs von Ethereum hat allein in den letzten 24 Stunden über 6 Prozent verloren - Quelle: Tradingview.com)

Die Zeichen in Ethereum stehen auf Sturm

Der heutige Tagesverlust von Ethereum bringt den Kurs gefährlich nahe an eine sehr wichtige Unterstützungslinie. Nämlich der Marke von 2.112 US-Dollar. Diese stellt die letzte Barriere zwischen dem aktuellen Kurslevel und einem Abverkauf auf 1.500 US-Dollar dar.

(Die Marke von 2.112 US-Dollar bildet die letzte Barriere zwischen dem aktuellen Kurs und einem Crash auf 1.500 US-Dollar - Quelle: Tradingview.com)

Positiv ist lediglich, dass sich noch kein klarer Abwärtstrend im Chart von Ethereum ergeben hat. Dennoch sinkt der Kurs heute unter relativ hohem Volumen stark, was ein sehr negatives Zeichen für die weitere Kursentwicklung in den nächsten Tagen ist. Sollte der Kurs bei der nächsten Unterstützung eine Umkehr machen, dürfte die Gefahr erst einmal gebannt sein. Fällt Ethereum allerdings darunter, könnte es durchaus passieren, dass der Markt regelrecht crasht und wirklich auf die 1.500 US-Dollar fällt.

Die fundamentalen Gründe für den starken Abverkauf

Der Abverkauf von Ethereum kommt nicht etwa von ungefähr, sondern liegt hauptsächlich an den schwachen US-Arbeitsmarktdaten, die immer am ersten Freitag jeden Monat veröffentlicht werden. Und diesmal haben die realen Daten die Prognosen der Analysten nicht erreicht. Darauf reagieren die Kapitalmärkte im Regelfall mit Kursverlusten, wie heute.

Doch mittelfristig könnte das auch positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Denn die schwachen Daten könnten den Druck auf die Federal Reserve für eine Zinssenkung erhöhen, da sie für eine Abschwächung der US-Konjunktur sprechen. Damit wird ein aggressiver Schritt von 50 Basispunkten wahrscheinlicher. Das könnte sowohl Ethereum und seinem Ökosystem zu einer Erholung verhelfen als auch Coins, die mit einer eigenen Layer-2-Lösung das Ethereum-Ökosystem erweitern.

Wird dieser Layer-2-Coin der Star im nächsten Bullenmarkt?

Pepe Unchained und seine effiziente Layer-2-Lösung

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein Coin, der sich zwar erst im ICO befindet, aber ein unglaubliches Potenzial hat. Denn der Coin hat als Upgrade zur Ethereum-Blockchain eine eigene Layer-2-Lösung, die schnelle Transaktionen unter niedrigen Kosten garantiert. Mit einer so effizienten Blockchain scheint es fast sicher zu sein, dass der Coin einen fulminanten Handelsstart an den Börsen hinlegt.

Pepe Unchained versteht sich nicht nur als Nachfolger zum berühmten $PEPE, sondern ist auch ein modernes Community-Projekt. Daher hat der Coin bereits eine gigantische Anhängerschaft von fast 18.000 Anlegern auf Social-Media. Die Nachfrage nach dem Coin ist bereits unglaublich hoch, daher konnten über 12 Mio. US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt werden.

Analysten sind aber überzeugt davon, dass die Nachfrage nach dem Handelsstart noch einmal stark ansteigt. Der Vorverkauf von $PEPU wird wahrscheinlich bald enden und erhöht stetig seine Preise. Da eine Kursvervielfachung nach dem Börsenstart sehr wahrscheinlich ist, sollten sich Anleger besser schnell entscheiden und ihre Chance mit $PEPU nutzen.

Nutze jetzt deine Chance mit Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.