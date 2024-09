3 Gründe für Bitcoin-Kursverluste: Warum Sie vorsichtig sein sollten!

Viele haben die großen Kursgewinne nach dem Halving und der Zulassung der ETFs angepriesen. Nun finden sich jedoch einige Investoren enttäuscht vor und fragen sich nach den Gründen für die Kursverluste von Bitcoin. Daher möchten wir im folgenden Beitrag einmal 3 der wichtigsten Faktoren aufzählen, welche den Kurs belasten. Ebenso geben wir einen Ausblick auf die künftige Entwicklung. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um nichts zu verpassen!

Rezessionssorgen nehmen weiter zu und belasten Bitcoin

In den vergangenen Monaten hat die japanische Zentralbank seit dem Jahr 2006 erstmalig die Zinsen erhöht, und zwar um 0,25 %. Zuvor hatten sich Anleger in dem Land zu den niedrigen und teilweise negativen Zinsen günstig Geld geliehen, um es in rentableren Assets wie Technologie-Aktien zu investieren. Durch den Anstieg der japanischen Zinsen wurde eine Rückabwicklung vorangetrieben.

Erst heute hat der US-Dollar wieder 0,84 % gegenüber dem Yen verloren und sich bis nahe an das Tief vom 5. August bewegt. Denn die BOJ könnte die Zinsen schneller erhöhen, als viele erwarten, wie inzwischen Tsutomu Watanabe, ein ehemaliger Beamter und potenzieller neuer Gouverneur der BOJ, verlauten ließ. Somit wollen sie sich einen Puffer gegenüber potenziellen Abschwüngen verschaffen.

Jetzt neuartige ETH-Layer-2 nicht verpassen!

Leitzinsen in Japan | Quelle: Tradingeconomics.com

Ebenso wurden in den USA weniger Arbeitsplätze erschaffen, als erwartet wurde. Allerdings ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Zudem kam es wieder zu starken Revisionen des Beschäftigungsaufbaus, was jetzt bereits das sechste Mal in Folge war. Dies könnte wiederum das Vertrauen in die Institutionen und die Daten weiter untergraben. Die Non-Farm Payrolls sind zudem unter den 3 Jahre MA gefallen, was eine Rezession anzeigt.

Die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes hat sich seit dem 2. August unter den 50er- und 200-MA bewegt. Dies signalisiert einen Bärenmarkt und könnte somit den Druck noch etwas erhöhen.

Ebenso hat der Fear & Greed Index der Kryptowährungen erst heute ein neues Tief ausgebildet und sich mittlerweile mit einem Wert von 22 in den Bereich der extremen Angst bewegt. Dies könnte sich ebenfalls temporär belastend auswirken, wobei es nach einem Boden auch als Kontraindikator dienen kann.

Jetzt neue Web3-Erlebnisplattform entdecken!

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: Alternative.me

Regulierungssorgen wirken sich belastend auf den Kryptomarkt aus

Die Amtszeit von Joe Biden hat einige Rückschläge für den Kryptomarkt bedeutet, auch wenn die ETFs für Bitcoin und Ethereum zugelassen wurden. Denn sie haben die Adaption von Krypto-Assets durch das Veto gegen die Abschaffung der SAB 121 behindert. Ebenso wurde ein Bürokratieaufwand und eine Steuer von 30 % auf den Energieverbrauch der Miner sowie CBDCs geplant.

Umso mehr hat sich die Krypto-Community über die liberalen Ansätze von Donald Trump gefreut, der selbst schon eine Reihe von NFT-Kollektionen herausgegeben und dessen Sohn ein DeFi-Projekt gestartet hat.

Auch die Demokraten haben versucht, ihre Sympathie und Wahlkampfspenden aus dem Web3-Bereich zu sichern. Allerdings haben viele vor ihnen gewarnt, wie Robert F. Kennedy Jr., Charles Hoskinson, Tyler Winklevoss und einige andere. Es gibt jedoch auch ein paar Unterstützer der Demokraten, wie Christ Larsen, ein Mitbegründer von Ripple, dem führenden CBDC-Projekt.

Ebenso werden die Sorgen über verstärkte Eingriffe der Regulierungsbehörden größer. Denn die US-Notenbank hat der kryptofreundlichen United Texas Bank eine Unterlassungsanordnung wegen Verstößen gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz erteilt. Zudem hätte sie mit Krypto-Transaktionen gegen den Bank Secrecy Act verstoßen. Hinzu kamen Vorwürfe bezüglich des Risikomanagements und der Einhaltung diverser Vorschriften.

All dies wird von der Krypto-Community als Fortsetzung der Operation Chokepoint 2.0 verstanden, mit welcher kryptofreundliche Banken reguliert und behindert wurden. Bereits im vergangenenJahr kam es zu Schließungen der Banken Silvergate und Signature Bank. Zudem hatten bei dem Treffen zwischen Kryptoindustrie und Demokraten fast alle aus dem Web3 schon Probleme mit Bankkonten gehabt.

Hinzu kam das harte Vorgehen gegenüber Führungspersönlichkeiten der liberalen Technologiebranche. So wurde Pavel Durov mit seinem dezentralen Messenger durch eine Verhaftung zu einer stärkeren Kooperation bewegt. Ähnliches könnte sich für die Blockchain-Branche ergeben, wenn sie als illegal und nur noch CBDCs als legal erklärt werden.

Jetzt Zusatzrendite mit Kryptowährungen erzielen!

Laut Saisonalität ist der September der schlechteste Monat für Bitcoin

Historisch betrachtet ist der September der schlechteste Monat für Bitcoin gewesen. So hat er durchschnittlich einen Verlust in Höhe von 4,41 % verzeichnet. Wesentlich positiver sind hingegen der Oktober und November, welche mit 26,90 % und 36,10 % die höchsten Kursgewinne erzielt haben.

Ebenfalls relevant in dieser Hinsicht ist die Entwicklung der Kurse der Finanzmärkte in einem Wahljahr in den USA. Denn gewöhnlich kommt es Ende Oktober aufgrund der Verunsicherungen bezüglich des Wahlergebnisses noch einmal zu einem Abverkauf, welcher in einer Jahresendrally mündet. Durch die Korrelation zum Kryptomarkt und die Wichtigkeit des Web3 für diese Wahl, könnte sich die digitalen Assets ähnlich entwickeln.

Jetzt beliebtesten Krypto-Presale entdecken!

Während der Kryptomarkt einen Abschwung erlebt, flüchten Anleger in $PEPU

Das negative Sentiment hat den breiten Kryptomarkt ergriffen. Dennoch können sich einige Projekte selbst in diesen schwierigeren Zeiten besonders gut entwickeln, was als ein Anzeichen für ein größeres Potenzial ist. Eines von ihnen ist der aktuell beliebteste Krypto-Presale Pepe Unchained, der mittlerweile 12,26 Mio. USD eingeworben hat.

Denn er soll ein neues Zeitalter für die große und einflussreiche Pepe-Community einleiten. Erst heute hat Pepe das Handelsvolumen der anderen beiden Memecoins Shiba Inu und Dogecoin zusammen übertroffen. Dies verdeutlicht das unerschütterliche Interesse und die hohe Loyalität der Gemeinschaft, welche sich nun nach einem Upgrade sehnt.

So soll mithilfe von Pepe Unchained ein neues Zeitalter für Pepe und seine Freunde eingeleitet werden. Denn es handelt sich um eine Memecoin-Skalierungslösung auf der am stärksten verbreiteten Web3-Blockchain Ethereum. Somit soll die Geschwindigkeit bedeutend erhöht und die niedrigsten Gebühren geboten werden.

Zudem ist bereits die Rede von einer eigenen Memetoken-Launchplattform, auf welcher andere schnell, einfach, sicher, fair und günstig ihre eigenen Memecoins starten können. Somit könnte es mindestens an den Erfolg anderer Memetoken-Plattformen auf sekundären Chains wie Sun.Pump auf Tron und Pump.Fun auf Solana anknüpfen und ebenso hohe Gewinne erzielen.

Der eigene $PEPU-Coin wird dabei als eine Art digitaler Rohstoff verwendet werden, was ihm seinen Nutzen und Wert verleiht. Somit stellt er eine Art diversifiziertes Investment in die Memecoin-Infrastruktur dar, wobei es deutlich gezielter als andere Plattformen mit ihren DEX- und Layer-1-Token ist, sofern es überhaupt Investmentmöglichkeiten gibt.

Pepe Unchained könnte somit zu einem der am höchsten bewerteten Memetoken aufsteigen, deshalb wollen ihn sich auch viele Investoren nicht entgehen lassen, die sich gierig auf die letzten $PEPU-Coins im Vorverkaufsangebot stürzen. Nur noch für weniger als 15 Stunden sind sie für 0,0095362 USD und einer Staking-Rendite von 166 % verfügbar.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.