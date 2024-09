Osnabrück (ots) -



Nach ihren Wahlerfolgen in Sachsen und Thüringen hat die AfD ihren Regierungsanspruch auch im Bund bekräftigt. "Wir werden auf Sicht auch in Deutschland mehr Gewicht bekommen und auf Sicht auch den Kanzler stellen", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Die links-grünen Parteien - das geht dem Ende entgegen."



Dass seine Partei bei den Landtagswahlen jeweils über 30 Prozent erzielt habe, sei eine "Revolution" gewesen, so Baumann. "Das ist ein kompletter Umsturz des Parteiensystems".



