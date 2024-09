Patient Safety Movement Foundation eröffnet 11. Annual World Patient Safety, Science Technology Summit

Globale Führungskräfte im Bereich Patientensicherheit trafen sich an einem Tag zum 11. Annual World Patient Safety, Science Technology Summit, um die dringendsten Angelegenheiten im Bereich Sicherheit herauszustellen. Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) hält ihr jährliches Treffen zum ersten Mal auf dem Campus der UC Irvine ab, mit dem Ziel, auf den Fortschritten der letzten zehn Jahre aufzubauen und vermeidbare Schäden durch medizinische Fehler zu beseitigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240906663120/de/

Patient Safety Movement Foundation Founder Joe Kiani is recognized by the Patient Safety Global Ministerial Summit at PSMF's annual World Patient Safety, Science Technology Summit, which opened today. Dr. Mike Durkin, PSMF's board chair, presented the honor. (Photo: Business Wire)

Nach seiner Eröffnungsrede wurde der Gründer der PSMF, Joe Kiani, auf dem Global Patient Safety Ministerial Summit für seine Arbeit im Bereich der Patientensicherheit gewürdigt. "Wir zollen Joe Kiani den tiefsten Respekt der weltweiten Gemeinschaft von Familien, Experten, Entscheidungsträgern und Politikern im Bereich der Patientensicherheit, die von seinem unerschütterlichen Engagement für die Reduzierung vermeidbarer Schäden auf Null sehr profitiert haben. Seine Partnerschaft mit der Weltgesundheitsorganisation, sein Beitrag zum Globalen Aktionsplan für Patientensicherheit, seine herausragende Führung über viele Jahre hinweg bei den Global Ministerial Summits on Patient Safety und seine Tatkraft und Entschlossenheit, den kontinuierlichen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie in der weltweiten Medizinprodukteindustrie zu gewährleisten, haben dafür gesorgt, dass unsere Patienten auf allen Ebenen und in allen Bereichen weiterhin von seinen jüngsten Fortschritten zur Reduzierung vermeidbarer Schäden profitieren. Das Gesundheitswesen ist dank seines Engagements sicherer geworden, und sowohl Patienten als auch Beschäftigte im Gesundheitswesen werden über Jahrzehnte hinweg von seinen hervorragenden Leistungen profitieren."

"Ich fühle mich geehrt", erklärte Joe Kiani. "Der Patient Safety Global Ministerial Summit, die Weltgesundheitsorganisation und Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus haben eine führende Rolle dabei gespielt, die Patientensicherheit weltweit zu einer Priorität zu machen. Ich glaube, dass wir, wenn wir alle zusammenarbeiten, über die Mittel und das Know-how verfügen, um ein sichereres Gesundheitssystem für alle zu schaffen. Um den Nullpunkt zu erreichen, müssen wir evidenzbasierte Verfahren einführen, und wir brauchen unsere Vorstandsmitglieder und Führungskräfte in Krankenhäusern, die deren Umsetzung fordern. Es herrscht eine große Dynamik, und wir können nicht aufhören, bis wir NULL vermeidbare Schäden in unseren Krankenhäusern erreichen."

Seit ihren Anfängen im Jahr 2016 ist es den Global Ministerial Summits on Patient Safety gelungen, das Bewusstsein zu schärfen und die Dynamik der globalen Patientensicherheitsbewegung zu fördern und aufrechtzuerhalten, wie die Verabschiedung der WHA-Resolution (WHA72.6) "Global Action on Patient Safety" im Mai 2019 zeigt, die den ersten Welttag der Patientensicherheit im September 2019 ermöglichte.

Einige der weltweit renommiertesten Führungskräfte auf dem Gebiet der Patientensicherheit halten dieses Jahr Vorträge auf dem PSMF-Gipfel, darunter Dr. Don Berwick, Senior Fellow am Institute for Healthcare Improvements. In seiner Grundsatzrede wird Berwick erörtern, wie sichergestellt werden kann, dass die Fortschritte bei der Verbesserung der Patientensicherheit nach den Empfehlungen des PCAST-Berichts "A Transformational Effort on Patient Safety" an den US-Präsidenten im vergangenen Jahr weiterhin im Mittelpunkt der nationalen Diskussion stehen.

In der Nachmittagssitzung wird Dr. Craig Umscheid, Director of the Center for Quality Improvement and Patient Safety, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), über die "National Action Alliance for Patient and Workforce Safety" der AHRQ sprechen. Diese verfolgt einen systemischen Ansatz, der sich auf Sicherheits-Selbsteinschätzungen stützt, um die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern in allen Bereichen des Gesundheitswesens zu verbessern, mit dem Ziel, die Schäden innerhalb von zwei Jahren um 50 gegenüber dem Höchststand der Pandemie zu reduzieren.

In ihrer Keynote wird Dr. Michelle Schreiber, Director of Quality Measurement Value Based Incentives Group, Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), die acht Ziele der nationalen Qualitätsstrategie des CMS erläutern. Außerdem wird sie die Bemühungen des CMS darlegen, die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern, indem Transparenz und eine Sicherheitskultur durch Partnerschaften gefördert werden, während gleichzeitig Anreize für null Schäden gesetzt werden.

Der erste Tag des Gipfels bietet zudem Präsentationen von Dr. Diana Ramos, Surgeon General von Kalifornien, Dr. Peter Ziese, Head of Medical Innovation Strategy bei PHILIPS, Scott Hamilton Kennedy, ein Academy Award-nominierter Dokumentarfilmproduzent, Dr. Evan Benjamin, Associate Professor of Medicine an der Harvard Medical School und Henrietta Hughes, Patient Safety Commissioner für England.

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussionen stehen die Fortschritte bei der Nutzung von Echtzeitdaten aus elektronischen Krankenakten, die Verbesserung der Sicherheit durch systemweite Zusammenarbeit und die zentrale Rolle, die Krankenhausvorstände und die Führungsebene bei der Förderung einer Sicherheitskultur spielen können.

PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Im Jahr 2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Patient Safety Movement Foundation, deren Ziel darin besteht, vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern zu verhindern. Sein Team arbeitete mit Experten für Patientensicherheit aus aller Welt zusammen, um Actionable Evidence-Based Practices (AEBP) zu entwickeln, mit denen die größten Herausforderungen gemeistert werden können. Die Krankenhäuser werden angehalten, sich formell zu NULL vermeidbaren Todesfällen zu verpflichten, und die Technologieunternehmen im Gesundheitswesen werden aufgerufen, den Open Data Pledge zu unterzeichnen und ihre Daten zu teilen, damit Vorhersagealgorithmen entwickelt werden können, die Fehler erkennen, bevor sie tödlich enden. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240906663120/de/

Contacts:

Patient Safety Movement Foundation

Irene Mulonni, irene@mulonni.com (858) 859-7001