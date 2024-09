Burggraben im Korb: Mit diesen ETFs setzen Sie auf die sichersten Aktien der Welt - und können beruhigt satte Gewinne kassieren. Wer per Burggraben-Strategie investieren will, dabei aber nicht auf Einzelaktien setzen möchte, kann dies auch via Investment in Fonds und ETFs machen. Und bei den ETFs ist der Anbieter VanEck erste Wahl. Partner von VanEck ist hierbei das Research-Team von Morningstar. Die Analysten haben für die Beurteilung eines Economic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...