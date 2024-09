© Foto: Maximilian Koch - picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch



MSCI-World-ETFs sind in den vergangenen zehn Jahren überdurchschnittlich gestiegen. Dieser Markt ist derzeit deutlich günstiger bewertet. Warren Buffett empfiehlt den meisten Anlegern einen S&P-500-ETF zur Langfristanlage. Noch breiter investieren hingegen MSCI-World-ETFs, die über 23 verschiedene Industrienationen streuen. Dennoch sind sie aufgrund der überdurchschnittlichen Kursanstiege in den vergangenen Jahren mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,13 derzeit nicht mehr ganz günstig bewertet. Großinvestoren schichten in solchen Fällen gern langsam in günstigere Märkte um. Einer von ihnen ist derzeit Österreich. Obwohl die Wirtschaft unseres Nachbarlandes kontinuierlich wächst, notiert …