Die init innovation in traffic systems SE übernimmt zum 06.09.2024 den internationalen Datenmanagementspezialisten DILAX Intelcom GmbH und will dadurch ihr Wachstumstempo weiter beschleunigen. «Wir sehen durch die Digitalisierung und die zunehmenden öffentlichen Investitionen in die Bahninfrastruktur in diesem Sektor großes Potenzial. Durch die Übernahme von DILAX erhalten wir Zugang zu mehr als 300 langjährigen Kunden und stärken so unsere Position auf dem Eisenbahnmarkt in Europa und Nordamerika. Gleichzeitig können wir gemeinsam Synergien bei der Entwicklung neuer Hard- und Software-Produkte ...

