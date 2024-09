Die First Solar Aktie verzeichnete in den letzten Wochen eine leichte Korrektur, bleibt aber im Jahresvergleich mit einem Plus von knapp 10% weiterhin im positiven Bereich. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen im letzten Quartal ein beachtliches Umsatzwachstum erzielen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 27% auf 3,3 Milliarden Euro. Besonders die steigende Nachfrage nach Solarlösungen für große Kraftwerke trug zu dieser positiven Entwicklung bei.

Ausblick bleibt positiv

Analysten sehen weiterhin Potenzial für die First Solar Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 220 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 17% entspricht. Als Haupttreiber werden die fortschreitende Energiewende und die starke Marktposition von First Solar im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik genannt. Allerdings bleibt die Volatilität der Rohstoffpreise ein Risikofaktor, den Anleger im Auge behalten sollten.

