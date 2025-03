Amadeus Fire's FY24 Ergebnisse lagen im Einklang mit der vorab veröffentlichten Schätzung. Der Umsatz ging moderat um 1,2% auf 437 Mio. Euro zurück, was durch die schwache Nachfrage im zyklischen Segment der Personalservices beeinflusst wurde, in dem die Erlöse um fast 5% im Jahresvergleich sanken. Im Gegensatz dazu wuchs das Training-Segment, mit einem Anstieg der Erlöse von fast 10% im Jahresvergleich. Obwohl diese Ergebnisse angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland vernünftig erscheinen, verschlechterte sich die Dynamik gegen Ende des Jahres weiter, was aus unserer Sicht den Ton für das Geschäftsjahr 2025 angeben wird, in dem Amadeus mit weiterhin schwierigen Bedingungen rechnet. Ein wesentlicher Höhepunkt aus Sicht von mwb research bleibt die FCF-Generierung des Unternehmens. Obwohl sie im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 zurückgegangen ist, spiegeln die 45 Mio. Euro eine gesunde Bargeldgenerierung wider, die eine großzügige Dividende von 4,03 Euro pro Aktie (Rendite >5%) unterstützt. Die Analysten bleiben aufgrund des erwarteten mittel- bis langfristigen Wachstums, das durch den Mangel an Fachkräften getrieben wird, positiv und bestätigen ihre BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 97,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG