Die Noratis AG hat am 2. Juli 2024 das Angebot der Merz Real Estate GmbH & Co. KG bezüglich einer weiteren Einlageverpflichtung in Höhe von bis zu 16 Millionen Euro angenommen. Dies stellt eine bedeutende Entwicklung für das Immobilienunternehmen dar, das sich auf die Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien konzentriert. Die Annahme des Angebots könnte die finanzielle Position von Noratis stärken und weitere Investitionen in Immobilienprojekte ermöglichen.

Portfolioentwicklung im Fokus

In Vorbereitung auf die Anleihegläubigerversammlung am 10. September 2024 hat Noratis kürzlich die Entwicklung seines Immobilienportfolios erläutert. Das Unternehmen lädt Investoren zu einem Call am 29. August ein, um weitere Details zu diskutieren. Diese Maßnahmen unterstreichen Noratis' Bemühungen um Transparenz in einem herausfordernden Marktumfeld für Immobilienunternehmen.

