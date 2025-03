Ruhiger Märzbeginn am KMU-Anleihemarkt

Kalenderwoche 10 (03.03. bis 07.03.25) am KMU-Anleihemarkt - die Deutsche Rohstoff AG meldet einmal mehr starke Finanzkennzahlen, so haben die Mannheimer nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 235,4 Mio. Euro (Vorjahr: 196,7 Mio. Euro) und ein EBITDA von 167,6 Mio. Euro (Vorjahr: 158,3 Mio. Euro) erwirtschaftet. Der Umsatz liegt damit leicht oberhalb und das EBITDA im mittleren Bereich der im April 2024 veröffentlichten Prognosebandbreite. Mit den Kennzahlen hat die Deutsche Rohstoff AG erneut neue Höchstwerte erreicht, die insbesondere auf gestiegene Produktionsvolumina und einen höheren Ölanteil in den USA zurückgehen. Das Unternehmen hat zudem hohe Investitionen für das weitere Wachstum bereitgestellt. Die Anleihe 2023/28 der Deutsche Rohstoff AG notiert weiterhin auf hohem Niveau über 110%.

