In der Diskussion um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen gewinnt eine neue Ausrichtungsstrategie an Bedeutung: Immer mehr Projektierer und Betreiber diskutieren eine Ost-West-Ausrichtung ihrer Solarpanels - gegenüber der bislang dominierenden Südausrichtung. "Grund dafür ist ein verändertes Preisgefüge auf dem Strommarkt", kommentiert Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group SE. "Die Preisunterschiede über den Tagesverlauf hinweg machen diese Ausrichtung zunehmend attraktiv", sagt Lemcke-Braselmann. "Gerade in den Morgen- und Abendstunden erzielen PV-Anlagen mit Ost- oder Westausrichtung eine höhere Stromausbeute, während Südanlagen vor ...

