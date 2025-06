EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende

TAG Immobilien AG: 31,3% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende



06.06.2025 / 17:55 CET/CEST

TAG Immobilien AG: 31,3% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende Gesamtzahl der TAG-Aktien erhöht sich um 0,6%

EUR 15,4 Mio. verbleiben zur zusätzlichen Unterstützung des weiteren Wachstums im Unternehmen Hamburg, 6. Juni 2025



In diesem Jahr hat die TAG Immobilien AG ihren Aktionären erstmalig eine Aktiendividende angeboten. Mit 99,99% der Stimmen hatte die Hauptversammlung am 16. Mai 2025 für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,40 je Aktie sowie die Möglichkeit einer Aktiendividende beschlossen. Somit hatten Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist vom 19. Mai 2025 bis zum 2. Juni 2025 erstmals die Option, zwischen einer Barausschüttung (Bardividende) und neuen TAG-Aktien (Aktiendividende) zu wählen.



Insgesamt entschieden sich Aktionäre mit 31,3% der dividendenberechtigten Aktien dafür, ihre Dividende in Form von neuen TAG-Aktien zu erhalten und damit die Wachstumspläne der TAG, insbesondere in Polen, zusätzlich zu unterstützen. Auf Basis dieser Annahmequote werden 1.067.625 neue Aktien ausgegeben, sodass die Gesamtzahl der TAG-Aktien um 0,6% von bisher 175.489.025 auf 176.556.650 Aktien steigt.



Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 17. Juni 2025 in die Notierung der bestehenden Aktien der TAG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird ebenfalls voraussichtlich am 17. Juni 2025 erfolgen.



