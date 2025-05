Equity Forum, Quartalszahlen, Zeichnungs-Endspurt

Kalenderwoche 20 - die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat die Zinsspanne für ihre neue Unternehmensanleihe 2025/32 auf 7,0?% bis 7,5?% p.a. eingegrenzt. Die endgültige Festlegung des Zinssatzes erfolgt auf Basis der Nachfrage und wird vor Ablauf der Angebotsfrist in der kommenden Woche bekanntgegeben. Die siebenjährige Anleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 120 Mio. Euro trifft laut Emittentin auf starkes Interesse institutioneller wie privater Investoren. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot des Nordic Bonds läuft noch bis Montag, den 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr, während das Umtauschangebot bereits am 15. Mai beendet wurde. Auch die Zeichnungsphase für das öffentliche Angebot der neuen Werder-Anleihe 2025/30 läuft noch bis nächste Woche (22. Mai 2025), der SV Werder Bremen bietet interessierten Anlegern dabei einen Zinskupon von 5,75?% bis 6,25?% p.a. an. Das Zielvolumen beträgt 20 Mio. Euro. Unterdessen hat die PNE AG ihre laufende Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) im Rahmen einer Privatplatzierung in diesen Tagen um weitere 10 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 65 Mio. Euro aufgestockt.

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat das Bezugsangebot für ihre ...

