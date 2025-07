EQS-Media / 25.07.2025 / 11:41 CET/CEST

Potsdam, 25. Juli 2025 - LEEF stattet sich mit mehr Liquidität aus



LEEF hatte nach der Übernahme der wisefood GmbH zum Jahresende 2024 und nach der Verschmelzung im Mai 2025 in direktem Anschluss eine neue Kapitalrunde gestartet.



Nach einer ersten Kapitalerhöhung im Mai/Juni und einem revolvierenden Beschaffungsdarlehen aus dem Gesellschafterkreis ist jetzt nach einem ähnlichen Schema eine weitere Kapitalisierung und Stärkung der Liquidität erfolgt. Die Kapitalerhöhungen werden stets auf Ebene der LEEF Holding vollzogen und mittels Downstream-Darlehen in die operative Gesellschaft gegeben. Die revolvierenden Beschaffungsdarlehen werden wiederum direkt in der operativen Gesellschaft kontraktet.



Auf diesem Wege konnten nunmehr seit dem Beginn dieser Kapitalrunde knapp 500.000€ an Liquidität für das Geschäftsmodell zur Verfügung gestellt werden, davon mehr als die Hälfte in Form von Eigenkapital.

Die Ausweitung des Geschäftsmodells erfordert nachhaltige Investitionen in Warenbestände hoch drehender Produkte, aber auch in die Verbesserung der Effizienz der technischen Infrastruktur und des Marketing-Setups.



Die Kapitalrunde ist noch nicht beendet.



Das "neue" LEEF - ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO2-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, Becher und weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen Webshop über die Amazon-Shops von LEEF und wisefood , OTTO, eBay und anderen Plattformen bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen.



Mit internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen ist LEEF weltweit führend und setzt neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz. Die unter beiden Marken erhältlichen Palmblatt-Produkte bestehen aus einem nativ klimaneutralen Material, das unter Nachhaltigkeitsaspekten neue Standards setzt.



Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit , das Wisefood Presskit , oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 | www.leef.bio





