Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG
Übernahme der FMK-Gruppe beschleunigt Skalierung und schafft wechselseitige Synergien
Anfang August hat die JDC-Gruppe (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) die geplante Übernahme von zunächst 60% an der FMK-Gruppe vermeldet, die Transaktion wird ihren Abschluss voraussichtlich Ende September 2025 finden und entsprechend in das Schlussquartal einfließen. Der Kaufpreis (fix und variabel) für den 60%igen Anteil liegt im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich und wird über eine (garantierte) Anleihe (Volumen zunächst rd. € 70 Mio.) finanziert. Es besteht eine Option, die FMK-Gruppe komplett zu übernehmen. Hervorzuheben ist, dass die Übernahme unmittelbar zu einer Ergebnisverbesserung beiträgt - auch weil der Integrationsaufwand gering ist, während die Skalenvorteile schnell gehoben werden können und wechselseitige Synergien zu erwarten sind.
Unsere Fundamentalanalyse ergibt einen Wert von € 31,36, die Peer Group-Analyse auf Basis von 2026 ergibt einen Wert von € 40,32. Zu gleichen Teilen gewichtet resultiert ein Fairer Wert pro Aktie von € 35,84. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: JDC_20250811_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
