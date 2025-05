Drei Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt

Kalenderwoche 18 - die letzte April-Woche des Jahres hat es emissionstechnisch in sich und beschert dem KMU-Anleihemarkt gleich drei neue Unternehmensanleihen. Besonders im Fokus steht die Homann Holzwerkstoffe GmbH, die mit einer neuen siebenjährigen Unternehmensanleihe 2025/32 ein Volumen von bis zu 120 Mio. Euro aufnehmen will. Die neue Homann-Anleihe ist als sogenannter Nordic Bond unter norwegischem Recht ausgestaltet (ISIN: NO0013536169) und soll mit einem jährlichen Kupon zwischen 6,50 % und 7,50 % verzinst werden. Der finale Zinssatz wird nach Ende der Angebotsfrist basierend auf dem Investoreninteresse festgelegt. Der Emissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Homann-Anleihe 2021/26 sowie Investitionen in die bestehenden Werke und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Anleger können vom 9. bis voraussichtlich 19. Mai 2025 über die Deutsche Börse zeichnen, parallel wird eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt. Altanleger der 2021/26-Anleihe können ihre Papiere zwischen dem 30. April und dem 15. Mai 2025 im Verhältnis 1:1 tauschen und erhalten zusätzlich 20 Euro je Anleihe als Barausgleich sowie aufgelaufene Stückzinsen.

Auch die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA startet mit einer neuen Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFGZ7) ein neues Finanzierungsprojekt mit einem Zielvolumen ...

