Corporate News DEAG: Planmäßiges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2025 - starker Jahresauftakt in das Geschäftsjahr 2025 Umsatz im 1. Quartal 2025 steigt gegenüber Vorjahr signifikant auf 67,0 Mio. Euro

EBITDA erreicht mit 3,5 Mio. Euro neuen Höchstwert für ein erstes Quartal

Anzahl verkaufter Tickets übertrifft bisherige Bestmarken - solide Basis für weiteren Geschäftsjahresverlauf

Ausblick bestätigt: starkes Ergebniswachstum und moderate Umsatzsteigerung im Gesamtjahr 2025 erwartet Berlin, 28. Mai 2025 - Die strategischen Weichenstellungen im vorangegangenen Transformationsjahr zeigen erste Effekte: Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat in einem starken ersten Quartal 2025 den Umsatz erneut deutlich gesteigert und dabei auch signifikante Ergebniszuwächse erzielt. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA wurden neue Bestmarken für ein erstes Quartal markiert. Die positive Entwicklung verlief auf breiter Basis und ging einher mit einem weiter steigenden Ticketvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15 % zunahm und zu einem großen Teil über die Ticketing-Plattformen des Konzerns abgewickelt wurde. Der Umsatz stieg im Jahresauftaktquartal auf 67,0 Mio. Euro. Dies bedeutet eine Steigerung von 29,6 % gegenüber 51,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das EBITDA verbesserte sich um 20,7 % auf 3,5 Mio. Euro nach 2,9 Mio. Euro im Jahr zuvor. Diese positive Entwicklung wurde getragen von allen Geschäftsbereichen der DEAG. Einen deutlich positiven Beitrag zum guten EBITDA leisteten auch die in den Jahren 2023 und 2024 im Rahmen der Buy- & Build-Strategie übernommenen Konzerngesellschaften. Die Integration dieser Unternehmen stärkt die Marktposition der DEAG nachhaltig und trägt zur weiteren Diversifizierung des Geschäfts bei. Im Zuge der Weiterentwicklung wird auch die Vorstandsstruktur an die strategischen Weichenstellungen im vorangegangenen Transformationsjahr angepasst: Christian Diekmann scheidet zum 31. Mai 2025 aus persönlichen Gründen im besten beiderseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand und dem Konzern aus. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Diekmann herzlich für seinen langjährigen und engagierten Einsatz - insbesondere während seiner 19 Jahre im Vorstand. Die DEAG wird künftig von einem Vorstandsteam aus drei Mitgliedern geführt, das gemeinsam mit einem Team erfahrener Bereichsvorstände die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens kontinuierlich vorantreibt. Mit bereits mehr als 5,6 Mio. verkauften Tickets zum Ende des ersten Quartals für Veranstaltungen in 2025 in den Ländermärkten der DEAG - ein Plus von über 700.000 Tickets gegenüber dem Vorjahresquartal - verfügt das Unternehmen über eine starke Basis für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs. Die Veranstaltungspipeline ist ausgezeichnet gefüllt: Zu den Publikumsmagneten der kommenden Quartale 2025 zählen unter anderem Tourneen und Stadionkonzerte von Ed Sheeran, Sam Fender oder auch den Stereophonics. Die Arena-Tourneen von Judas Priest oder auch Iron Maiden. Für starke Besucherzahlen sorgen zudem Live-Events wie der Cirque du Soleil in Genf, die Exklusiv-Konzerte der legendären R&B-Sängerin Macy Gray oder auch Spoken Word & Literary Events mit Formaten wie "An Evening with…", bei dem sich prominente Gesprächspartner wie Priscilla Presley, Formel-1-Legende Günther Steiner, die ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Mika Häkkinen und David Coulthard oder auch der Astronaut und Bestseller-Autor Colonel Chris Hadfield präsentieren. Zudem wird der kolumbianische Singer-Songwriter und achtfacher Latin-Grammy-Preisträger Juan Fernando Fonseca für lateinamerikanische Rhythmen sorgen und die GIANNI-VERSACE-Retrospektive im Arches London Bridge die Besucher in die einzigartige Welt des Modeschöpfers entführen. Im Sommer ist dann erneut "Festival-Zeit" mit publikumsstarken Events wie beispielsweise Sion sous les Ètoiles, dem Belladrum Tartan Heart Festival, dem 30. Jubiläum von NATURE ONE, dem Indian Spirit oder auch dem Kessel Festival mit Deichkind, Bosse und vielen weiteren Künstlern. Klassik-Fans kommen bei den Konzerten der Berliner Philharmoniker, Lang Lang, Hans Zimmer Live und erstmals wieder beim Classic Open Air auf dem Berliner Gendarmenmarkt auf ihre Kosten. Auch das vierte Quartal ist mit Konzerten und Tourneen von Musikgrößen wie Marilyn Manson, Sabaton, Simply Red, Till Lindemann, Böhse Onkelz oder auch Tream sowie den Christmas Garden bestens gefüllt. Insgesamt 12 Mio. Tickets will die DEAG 2025 für ihre Veranstaltungen verkaufen und damit das starke Vorjahr nochmals um rd. 1 Mio. Tickets übertreffen. Der sehr gute Jahresauftakt, die starke Veranstaltungspipeline mit einer Vielzahl bereits verkaufter Tickets und die positiven Effekte aus dem Maßnahmenbündel des vergangenen Jahres bestätigen die DEAG in ihrer Zuversicht für das Gesamtjahr. Entsprechend wird der Ausblick bestätigt, wonach für 2025 ein starker Ergebnisanstieg und eine moderate Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr erwartet werden. Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: "Das erste Quartal war ein Jahresauftakt nach Maß für die DEAG. Es hat sich bereits in den ersten Monaten des laufenden Jahres gezeigt, dass wir ein hervorragendes Angebot für unsere Besucher in Europa hatten und mit unseren Investitionen in Wachstum und strategische Transformationsprojekte die richtigen Weichen gestellt haben - Maßnahmen, die wir bereits im laufenden Jahr in einen ersten wirtschaftlichen Erfolg umsetzen. So konzentriert werden wir in Zukunft weitermachen." Die Konzern-Quartalsmitteilung steht auf der Unternehmenswebsite der DEAG www.deag.de im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 24 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie . Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de



