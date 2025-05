EQS-Ad-hoc: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

Schlote Holding GmbH: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung



01.05.2025 / 10:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schlote Holding GmbH: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung



Harsum, 1. Mai 2025 - Über das Vermögen der Schlote Holding GmbH, Carl-Zeiss-Straße 1, 31177 Harsum, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Hildesheim unter HRB 203283, ist mit Beschluss des Amtsgerichtes Hildesheim (Aktenzeichen 55 IN 15/25) vom 1. Mai 2025 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Zum Sachwalter wurde Herr Rechtsanwalt Manuel Sack bestellt. Die Schlote Holding GmbH hält als wesentliche Vermögensgegenstände Beteiligungen an der Schlote Automotive Czech s.r.o. Uherske Hradiste, Tschechien, und der Schlote Automotive Parts (Tianjin) Co. Ltd. Tianjin, China, über deren Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Es ist beabsichtigt, die Beteiligungen im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens zu veräußern.



Mitteilende Person:

Jürgen Schlote

Geschäftsführer



Kontakt:

Schlote Holding GmbH

Tel.: +49 (0)5127 9710

E-Mail: juergen.schlote@schlote.com



Ende der Insiderinformation



01.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com