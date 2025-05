EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

BOOSTER Precision Components GmbH gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt Umsatz in Höhe von 41,5 Mio. EUR (-4,4 % gegenüber dem Vorjahr)

EBITDA von 3,8 Mio. EUR gegenüber 4,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2024

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit deutlich auf 4,4 Mio. EUR verbessert

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 unverändert Frankfurt a. M., 30. Mai 2025 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihre ungeprüften Konzernergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete BOOSTER einen Umsatzrückgang von 4,4 % auf 41,5 Mio. EUR (Q1 2024: 43,3 Mio. EUR). Diese Entwicklung spiegelt die anhaltende Schwäche im Automobilsektor wider. Das EBITDA des Unternehmens sank von 4,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2024 auf 3,8 Mio. EUR im Berichtszeitraum, wobei die EBITDA-Marge von 10,0 % auf 9,2 % zurückging. Das EBIT des Unternehmens belief sich im Berichtszeitraum auf 1,4 Mio. EUR (Q1 2024: 2,5 Mio. EUR). Der Konzern verzeichnete einen Nettoverlust von 0,5 Mio. EUR gegenüber einem Verlust von 0,3 Mio. EUR im ersten Quartal 2024. Robert Lackermeier, CEO von Booster Precision Components: "Neben dem Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten zur Erschließung zusätzlicher Marktpotenziale bleibt die Sicherung der langfristigen finanziellen Stabilität ein zentraler strategischer Schwerpunkt für uns. Wir freuen uns, Michael Hahnelt als neuen CFO und Group Finance Director willkommen zu heißen und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle. Er wird maßgeblich dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen." Die Bilanzsumme der BOOSTER-Gruppe belief sich zum 31. März 2025 auf 101,2 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 108,9 Mio. EUR). Das Anlagevermögen sank um 4,2 % auf 40,2 Mio. EUR gegenüber 42,0 Mio. EUR zum Jahresende 2024, während das Umlaufvermögen um 9,5 % auf 60,0 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 66,3 Mio. EUR) zurückging. Der Rückgang der liquiden Mittel von 13,6 Mio. EUR auf 8,7 Mio. EUR ist hauptsächlich auf gestiegene Zinszahlungen sowie höhere Tilgungen von Finanzkrediten zurückzuführen. Das Eigenkapital wurde durch das negative Konzernergebnis belastet und sank um 1,3 Mio. EUR auf 6,8 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 8,1 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten zum 31. März 2025 gingen um 7,2 Mio. EUR auf insgesamt 87,0 Mio. EUR zurück. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich deutlich auf 4,4 Mio. EUR (Q1 2024: 1,9 Mio. EUR), was vor allem auf die disziplinierten Bemühungen zur Optimierung des Working Capital zurückzuführen ist. Michael Hahnelt, CFO von Booster Precision Components: "Als neuer CFO von BOOSTER konzentriere ich mich auf die Stärkung der finanziellen Stabilität des Unternehmens, um unsere strategischen Wachstumsziele in einem dynamischen Marktumfeld bestmöglich zu unterstützen. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf einem ausgewogenen Working Capital Management, das Teil unserer umfassenden Bemühungen ist, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und nachhaltiges Wachstum zu fördern."

Ausblick 2025 Angesichts der aktuellen Geschäftsentwicklung geht die Geschäftsführung von BOOSTER davon aus, dass sich die Nachfrage stabilisieren wird und die im vergangenen Jahr eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen weiterhin Wirkung entfalten, während das Unternehmen seine Vertriebsaktivitäten intensiviert, um das Umsatzwachstum weiter zu unterstützen. Das Management erwartet einen Umsatz auf Vorjahresniveau (2024: 169,3 Mio. EUR) und einen Anstieg des EBITDA um mehr als 20 % im Jahr 2025 (2024 EBITDA: 13,3 Mio. EUR). Der Konzernfinanzbericht der BOOSTER Precision Components GmbH für den Zeitraum von Januar bis März 2025 ist unter https://booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html abrufbar. Kontakt BOOSTER Precision Components GmbH

Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com BOOSTER Gruppe Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst neun Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Fuel Cell und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften. www.booster-precision.com



