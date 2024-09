Ethereum liegt nach Rallye Year to Date im Minus! Was jetzt?

Im März dieses Jahres hätte wohl niemand geglaubt, dass Ethereum in diesem Jahr nochmal in die Verlustzone rutschen könnte. Immerhin ist der Ether-Kurs damals um mehr als 85 % gestiegen, sodass man sicher war, dass 2024 ein gutes Jahr für Ethereum wird. Heute sieht es schon ganz anders aus. Die Gewinne wurden inzwischen wieder restlos abgegeben, sodass ETH Year to Date nun sogar mit leichten Verlusten zu kämpfen hat. Zwar ist das Minus nicht ganz so hoch wie beispielsweise bei XRP, mit Bitcoin kann Ethereum aber dennoch wieder nicht mithalten.

ETH-Kurs 2024 um fast 3 % gefallen

Von Januar bis März hat Ethereum genau wie Bitcoin eine Rallye hingelegt, bei der man vermutet hat, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein neues Allzeithoch erreicht wird. Die 5.000 Dollar Marke war fast schon zum Greifen nah, als der Ether-Kurs ein Jahreshoch bei 4.100 Dollar erreicht hat. Heute, knapp ein halbes Jahr später, könnte man seinen Augen nicht trauen, wenn man den ETH-Kurs checkt. Ether notiert bei 2.286 Dollar und damit fast 3 % tiefer als zum Jahreswechsel.

(Ethereum Year to Date Rendite - Quelle: Google)

Vom Jahreshoch ist der ETH-Kurs um rund 45 % eingebrochen. Zum Vergleich: Bitcoin liegt Year to Date noch mit 23 % im Plus. XRP hat seit dem Jahreswechsel sogar mehr als 16 % einbüßen müssen. ETH ist also im Mittelfeld unter den Top Coins. Die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA haben Ethereum gestern endgültig den Rest gegeben und die Jahresperformance ins Negative gedreht, da der Kurs kurzzeitig um mehr als 8 % nachgegeben hat.

Steht Ethereum am Abstellgleis?

Auch wenn die Performance von Ethereum in den letzten Monaten enttäuscht und die Spot Ethereum ETFs nicht den gewünschten Effekt gebracht haben, stehen die Chancen gut, dass es für Ethereum schon bald wieder bergauf geht. Immerhin ist die Verfügbarkeit an den Börsen so niedrig wie noch nie, und auch wenn die börsengehandelten Fonds nicht dieselbe Nachfrage wie die Bitcoin ETFs erfahren, ist das Potenzial enorm.

Schon in den ersten Wochen wurden mehr als 2 Milliarden Dollar in die ETFs investiert, was nur davon überschattet wurde, dass Grayscale mehr Ether verkauft hat als die anderen Emittenten gekauft haben. Das zeigt dennoch, dass langfristig auch über die Ethereum ETFs Milliarden von Dollar investiert werden könnten, wodurch der Kurs weiter in die Höhe getrieben werden dürfte.

Außerdem könnten Zinssenkungen die Rezessionsängste der Anleger vertreiben und die Wirtschaft wieder ankurbeln, was auch zu steigenden Preisen am Kryptomarkt führen dürfte. Unter diesen Umständen dürfte auch der neue Pepe Unchained durch die Decke gehen, der das Ethereum-Ökosystem um eine neue Layer 2 erweitert.

Anleger setzen auf Pepe Unchained

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein neuer Coin, der zwar an den Meme Coin PEPE angelehnt ist, allerdings überzeugt das neue Projekt mit einem einzigartigen Konzept. Pepe Unchained ist mit einer eigenen Blockchain ausgestattet, die als Layer 2 das Ethereum-Ökosystem erweitert. Transaktionen sind auf der PEPU-Chain deutlich schneller und günstiger, weshalb schon bald viele Entwickler ihre Projekte auf der Layer 2 launchen könnten. Damit wäre $PEPU das Zentrum eines komplett neuen Ökosystems, was sich wohl auch auf den Kurs auswirken dürfte.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

$PEPU ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und hat innerhalb kürzester Zeit über 12,3 Millionen Dollar umgesetzt, wodurch schnell deutlich wird, dass das Konzept eines Meme Coins mit eigener Blockchain Anleger begeistert. Auch Analysten kommen zum Entschluss, dass der $PEPU-Kurs aufgrund der hohen Nachfrage und der eigenen Layer 2 nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte. Vor allem, wenn sich die PEPU-Chain durchsetzt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.