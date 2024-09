Ethereum fällt auf neues Tief: Macht ETH 2024 noch Sinn?

Ethereum verliert in der vergangenen Woche um rund 10 Prozent. Damit wertet ETH erneut gegen BTC ab und wird aktuell unter 2.300 US-Dollar gehandelt. Die Korrekturbewegung setzt sich einfach immer weiter fort, eine Trendwende ist nicht in Sicht. So hat die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt mittlerweile alle Kursgewinne wieder abgegeben.

In 2024 konnte ETH mickrige 0,25 Prozent zulegen - dies entspricht der volatilen Entwicklung in nur einer Stunde am Kryptomarkt. Bitcoin stieg immerhin noch um rund 30 Prozent. Macht Ethereum also 2024 noch Sinn?

ETH verliert gegen BTC: Was jetzt?

Ethereum is down 44% against Bitcoin since The Merge in Sept 2022.



ETH/BTC is now at 0.0425, the lowest since April 2021. pic.twitter.com/ogPk0SqEmB - CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 6, 2024

So weisen die Analysten von CryptoQuant aktuell darauf hin, dass Ethereum seit dem Merge im September 2022 gegenüber Bitcoin um 44 Prozent gefallen ist. Der ETH/BTC-Kurs liegt nun bei 0,0425, dem tiefsten Stand seit April 2021. Dies bedeutet, dass Anleger, die während dieser Zeit in Ethereum investiert haben, im Vergleich zu einer Investition in Bitcoin potenzielle Gewinne verpasst haben.

Diese verpassten Gewinne stellen Opportunitätskosten dar, da Anleger durch das Halten von Ethereum gegenüber Bitcoin eine weniger rentable Wahl getroffen haben.

Zugleich offenbart sich hier relative Schwäche. Ethereum wird nämlich weitaus weniger nachgefragt als Bitcoin - und das hat regelmäßig Gründe.

Ethereum Analyse: Neuer Crash voraus?

Ethereum steht nach dem Dencun-Upgrade vor einigen Herausforderungen, die die unterdurchschnittliche Performance gegenüber anderen Kryptowährungen erklären könnten. Ein zentraler Punkt ist der Rückgang der Rentabilität, der nach dem Update eingetreten ist. Die Verlagerung der Transaktionen auf L2 verringert das Burning, womit Inflation zu ETH zurückkehrte. Layer-2-Lösungen (L2s) könnten theoretisch zu einer deflationären Umgebung beitragen, allerdings ist dies nur möglich, wenn sowohl der Blob- als auch der reguläre Gebührenmarkt stark ausgelastet sind. Da viele L2s eigenständig agieren, werden sie jedoch versuchen, hohe Gebühren zu vermeiden. Die erhoffte Deflation gibt es somit aktuell nicht mehr.

Zudem hat Ethereum in einem zunehmend diversifizierten Kryptomarkt an seiner einzigartigen Position eingebüßt. Während Bitcoin weiterhin von Puristen bevorzugt wird, gewinnt Solana bei Privatinvestoren an Popularität. Tron erobert Anteile bei Stablecoin-Transfers. Die Fragmentierung des Ethereum-Ökosystems durch L2s und L3s erschwert die Nutzererfahrung und stellt eine wachsende Hürde dar, während Solana alles über die L1 abwickelt.

Dennoch gibt es auch Argumente für ETH. Hier ist es möglich, antizyklische Positionen aufzubauen, wenn man auf die fortschreitende fundamentale Entwicklung schaut und ein L2-Ökosystem beobachtet, das neue Rekordhochs erreicht.

Ethereum Alternative: Pepe Unchained baut neue Meme-Layer-2

Während Layer-2-Lösungen boomen, wollen immer wieder neue Projekte einen neuen Fokus finden - so Pepe Unchained als Meme-Layer-2.

Pepe Unchained verzeichnet trotz des jüngsten Crashs weiterhin einen Erfolg nach dem Anderen. Das Projekt hat bislang etwa 12 Millionen US-Dollar an Investitionskapital gesammelt, was das Vertrauen der Anleger in die langfristige Entwicklung des Vorhabens unterstreicht. Meme-Coins bleiben auch 2024 ein wesentlicher Bestandteil des Krypto-Ökosystems, da ihre humorvolle und verspielte Natur nach wie vor viele Menschen anspricht. Dennoch gibt es zunehmend Meme-Coins mit klar definiertem Zweck, die mehr als nur Unterhaltung bieten.

Parallel dazu nehmen Layer-2-Lösungen für Ethereum, die die Skalierbarkeit der Blockchain verbessern sollen, weiter an Bedeutung zu. Diese Technologien verarbeiten Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain und tragen so zur Entlastung des Netzwerks bei. Die Folge sind schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Es gibt eine Vielzahl von Layer-2-Lösungen, die für unterschiedliche Anwendungsfälle entwickelt wurden. Pepe Unchained hat sich speziell auf die Nutzung dieser Technologien im Meme-Coin-Bereich fokussiert.

Zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained möchte durch seine eigene Layer-2-Lösung das Meme-Coin-Trading effizienter gestalten. Dies wird nicht nur die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen, sondern auch die Kosten für den Handel mit Meme-Coins senken.

Ein weiteres Highlight des Projekts ist die Einführung eines Blockchain-Explorers, der mehr Transparenz für die Nutzer schaffen soll. Zusätzlich zum PEPU-Token möchte das Team weitere Meme-Coins lancieren, um langfristig ein ganzes Ökosystem zu etablieren. Der Vorverkauf von PEPU läuft derzeit noch. Anleger haben die Möglichkeit, die Token mit attraktiven Staking-Möglichkeiten zu erwerben. In rund 24 Stunden steigt der Preis das nächste Mal, das Staking ist noch zu mehr als 150 Prozent APY möglich. Einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen.

Zum Pepe Unchained Presale

