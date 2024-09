Der US-Autobauer Ford verzeichnete im Februar ein Umsatzwachstum von 10,5% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders erfreulich entwickelten sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen mit einem Plus von 81%. Auch der Absatz von Hybridmodellen stieg um 32%. Diese positiven Zahlen konnten die Aktie jedoch nicht stützen - sie verlor in den letzten Wochen deutlich an Wert.

Strategische Neuausrichtung notwendig

Grund für den Kursdruck sind anhaltende Herausforderungen im E-Auto-Segment. Ford stoppte kürzlich die Entwicklung eines geplanten Elektro-SUV aufgrund hoher Verluste. Analysten sehen darin ein Zeichen dafür, dass der Konzern seine E-Strategie überdenken muss. Für die kommenden Monate wird eine Konsolidierung des Aktienkurses erwartet, bis Ford seine Positionierung im umkämpften E-Auto-Markt konkretisiert.

