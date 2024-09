Aurubis, einer der weltweit größten Kupferproduzenten, hat diese Woche bedeutende strategische Schritte unternommen. Am Mittwoch eröffnete das Unternehmen eine innovative ASPA-Recyclinganlage in Belgien, die die Verarbeitung komplexer Recyclingmaterialien ermöglicht. Diese Investition unterstreicht Aurubis' Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Metallsektor.

Fokussierung auf Kerngeschäft

Gleichzeitig gab Aurubis den Verkauf seines US-Standorts für Flachwalzprodukte in Buffalo an die Wieland Gruppe bekannt. Dieser Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, sich stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Finanzanalysten von Hauck Aufhäuser IB behalten ihre Kaufempfehlung für die Aurubis-Aktie bei, mit einem Kursziel von 88 Euro.

