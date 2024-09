Hallo zum "eMobility Update" . Zum Wochenende werfen wir einen Blick auf die aktuellen Zulassungszahlen der Elektro-Fahrzeuge auf dem deutschen Markt. So viel vorab: Vorjahresvergleiche sind nur bedingt zu empfehlen! Jeden Monat bereitet die Redaktion von electrive in ihrem eMobility Dashboard die aktuellen Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden auf. Nun liegen die Daten für den Monat August vor - und die schauen wir uns heute mal an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...