Am 6. September 2024 feierte die führende Servicerobotik-Marke ECOVACS ein bedeutendes Debüt auf der IFA in Berlin, Deutschland, und stellte ihr neues Produkt, den DEEBOT X8 PRO OMNI, vor. Das Unternehmen, das für seinen globalen Einfluss und seine innovativen Produkte bekannt ist, erhielt bei den globalen IFA-Produkttechnologie-Innovationspreisen 2024 gleich zwei Auszeichnungen. Das Unternehmen wurde mit dem Markenpreis für Haushaltsreinigungsroboter und dem Goldpreis für Innenreinigungslösungen ausgezeichnet, was den Anspruch des Unternehmens, Spitzenleistungen zu erbringen, unterstreicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240906819079/de/

ECOVACS und sein neuer DEEBOT X8 PRO OMNI gewinnen zwei globale Produkttechnologie-Innovationspreise auf der IFA 2024 (Photo: Business Wire)

Die jährlich stattfindenden globalen Produkttechnologie-Innovationspreise der IFA sind ein Highlight der IFA-Veranstaltung und zeichnen die weltweit führenden Marken der Unterhaltungselektronik aus, um Verbrauchern auf der ganzen Welt innovative Technologien vorzustellen und den Fortschritt der Branche voranzutreiben. Die neuen Produkte, die ECOVACS auf der diesjährigen IFA vorstellte, zeugen nicht nur von der Innovationskraft des Unternehmens, sondern stellen auch einen bedeutenden Fortschritt dar und setzen neue Maßstäbe in der Bodenreinigungsbranche.

Innovation im Mittelpunkt, Neudefinition der Branche

Die Einführung des DEEBOT X8 PRO OMNI stellt einen bedeutenden Sprung in der Bodenreinigungstechnologie dar. Als weltweit erster Roboter-Bodenwischer mit konstanter Wasserdruckerneuerung integriert der DEEBOT X8 PRO OMNI fortschrittliche intelligente Technologie mit dem OZMO ROLLER-Wasseraufbereitungssystem. Seine einzigartige walzenbasierte Reinigungsstruktur erhöht den Druck auf den Boden erheblich und verbessert die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Darüber hinaus ist der DEEBOT X8 PRO OMNI mit modernsten Technologien ausgestattet, wie der TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning-Technologie, der AIVI 3D 3.0 Omni-Approach-Technologie, der ZeroTangle 2.0 Anti-Tangle-Technologie und dem intelligenten Navigationsmodell AINA 2.0. Diese Innovationen ermöglichen eine präzise Reinigung entlang von Kanten und Hindernissen, reduzieren effektiv das Verheddern von Haaren und erkennen und reagieren schnell auf Flecken, wodurch sowohl die Reinigungsabdeckung als auch die Effizienz erheblich verbessert werden. Der DEEBOT X8 PRO OMNI ist außerdem mit einem verbesserten intelligenten Sprachassistenten YIKO-GPT ausgestattet, der auf dem ersten selbst entwickelten Large Language Model der Branche basiert. Er kann präzise Reinigungsvorgänge in Echtzeit-Gesprächen ausführen und bietet den Benutzern eine intelligentere und bequemere Lösung für die Bodenreinigung.

Auf der IFA präsentiert ECOVACS außerdem eine breite Palette von Servicerobotern, darunter den neuen DEEBOT T50 PRO OMNI, den Roboter-Fensterreiniger WINBOT W2 PRO OMNI und den Roboter-Rasenmäher GOAT G1-1600, die alle darauf ausgelegt sind, den Benutzern ein freihändiges, intelligentes Reinigungserlebnis zu bieten.

Nutzerorientierte Forschung und Entwicklung, die die globale Expansion vorantreibt

Als Pionier im Bereich der Servicerobotik widmet sich ECOVACS seit 26 Jahren der Innovation von Servicerobotern. Durch die Nutzung seiner eigenen Lieferkette und intelligenten Fertigungskapazitäten erzielt ECOVACS weiterhin Durchbrüche in der zentralen Robotiktechnologie. Mit einer globalen Vision entwickelt ECOVACS differenzierte Reinigungslösungen, die auf die Bedürfnisse verschiedener Märkte zugeschnitten sind. Zusätzlich zu seinen Flaggschiff-Roboterstaubsaugern hat die Einführung des GOAT-Roboter-Rasenmähers mit "Robotic Vision"-Technologie eine bequemere, effizientere, ästhetisch ansprechendere und sicherere Rasenpflege auf den europäischen Markt gebracht, wo er von den Verbrauchern gut angenommen wurde.

Laut dem jüngsten Finanzbericht stieg das Geschäftseinkommen von ECOVACS ROBOTICS im Ausland im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 11,3% und machte 39,3% des Gesamteinkommens der Marke aus. Die Verkaufserlöse auf dem europäischen Markt stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 42%. Heute sind die Produkte von ECOVACS ROBOTICS auf über 170 wichtigen Märkten weltweit erhältlich und werden von mehr als 28 Millionen Familien weltweit genutzt.

ECOVACS hat sich der Mission "Robotik für alle" verschrieben und wird weiterhin in Forschung und Entwicklung sowie in Innovationen investieren, um Serviceroboterlösungen zu entwickeln, die mehr Aspekte des Lebensstils und der Produktion abdecken, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher weltweit gerecht zu werden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240906819079/de/

Contacts:

ECOVACS ROBOTICS

Wenting Sun

wenting.sun@ecovacs.com

https://www.ecovacs.com/uk