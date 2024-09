Krypto News: Pepe Unchained steigt auf 12,3 Millionen Dollar! Der nächste Milliarden Dollar Coin?

Am Kryptomarkt ist die Situation derzeit nicht unbedingt einfach. Der Bitcoin-Kurs ist gestern unter die 53.000 Dollar Marke gefallen, Ethereum hat sogar seine kompletten Jahresgewinne inzwischen wieder abgegeben. Viele Altcoins notieren Year to Date im Minus. Trotz dieses schwierigen Umfelds explodiert die Nachfrage beim neuen Pepe Unchained ($PEPU). Innerhalb kürzester Zeit ist der Coin auf 12,3 Millionen Dollar gestiegen, wobei sich die Prognosen der Analysten überschlagen, wie lange die Rallye noch weitergehen könnte. Einige sprechen sogar davon, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. Das hat auch seine Gründe.

Nur ein weiterer Pepe Coin?

Nach dem Erfolg von PEPE,der innerhalb weniger Wochen auf eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar gestiegen ist und ein Jahr später sogar eine Bewertung von mehr als 7 Milliarden Dollar erreicht hat, hat es nicht lange gedauert, bis Nachahmer aufgekommen sind. PEPE2.0, PEPECOIN und viele weitere waren teilweise auch sehr erfolgreich und haben frühen Käufern extrem hohe Renditen von tausenden Prozent eingebracht. Mit Pepe Unchained kommt aber nicht nur eine weitere Kopie des Frosch-Coins. $PEPU überzeugt durch seine eigene Blockchain.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Entwickler von Pepe Unchained arbeiten an einer Layer-2-Lösung für Ethereum, auf der Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als auf Ethereum möglich sind. Das sind die besten Voraussetzungen, um auch andere Entwickler anzulocken, die ihre Projekte in Zukunft auf der PEPU-Chain launchen könnten. Sollte sich auf der PEPU-Chain ähnlich schnell ein Ökosystem entwickeln wie zum Beispiel auf Base, würde das $PEPU zweifelsohne zum nächsten Milliarden Dollar Coin machen. Für frühe Käufer würde das extrem hohe Renditen bedeuten.

Die $PEPU-Token werden derzeit noch im Vorverkauf angeboten. Die Gelegenheit, in einen neuen Coin mit neuer Blockchain von Anfang an zu investieren, ergibt sich nicht so oft, weshalb die Nachfrage extrem hoch ist. Innerhalb kurzer Zeit wurden $PEPU-Token im Wert von über 12,3 Millionen Dollar umgesetzt.

Ausgeklügeltes Staking-System

Neben einer eigenen Blockchain überzeugt Pepe Unchained auch mit einem ausgeklügelten Staking-System. Dass Anleger eine Rendite erhalten, wenn sie ihre Token staken, ist nichts Neues. Allerdings sind solche Coins dann oft inflationär aufgebaut, wodurch der Wert langfristig sinken kann.

Bei Pepe Unchained ($PEPU) werden die Staking Rewards dagegen nur in den ersten 2 Jahren ausgezahlt, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking-Belohnungen reserviert wurde und dieser Anteil dann aufgebraucht ist. Neue $PEPU kommen durch die Staking-Funkiton nicht in Umlauf. Genau wie bei Bitcoin ist das Gesamtangebot also begrenzt.

($PEPU Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Höhe der Staking-Rendite wird anhand der $PEPU-Token im Staking Pool dynamisch berechnet. Je mehr Token im Pool sind, desto niedriger die APY. Da $PEPU sich noch in einer sehr frühen Phase befindet und die Staking-Funktion schon genutzt werden kann, ist die jährliche Rendite derzeit noch extrem hoch. Aktuell liegt die APY bei 165 %. Das hat dazu geführt, dass inzwischen fast eine Milliarde $PEPU im Staking Pool gebunden sind, die beim Launch nicht sofort wieder verkauft werden können.

Dadurch könnte die Nachfrage, die derzeit extrem hoch ist, das knappe Angebot beim Listing an den Börsen schnell übersteigen, was eine Kursexplosion zur Folge hätte. Sollte sich die Layer 2 von Pepe Unchained durchsetzen, könnte $PEPU einer der wichtigsten Coins im kommenden Bullrun werden.

