Kräftig den Hintern versohlt bekamen in den vergangenen Tagen Tencent-Aktionäre. Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Minus von 2,70 Prozent. Kursverluste erlitt der Titel an insgesamt vier der vier Sitzungen . Dabei war es am Freitag für Tencent so richtig übel mit einem Minus von 1,26 Prozent. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen? Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...