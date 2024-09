Aptos wird zum Hotspot der Tokenisierung: 3 neue Fonds starten

Einer der größten Krypto-Trends in diesem Jahr ist die Tokenisierung der RWAs (Real World Assets). In diesem Bereich hat Aptos nun einen großen Meilenstein erreicht und gleich drei neue Fonds angezogen. Um welche es sich dabei handelt und alle weiteren Details, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

3 tokenisierte Fonds starten auf der Aptos-Blockchain

Indessen wurde bekannt gegeben, dass Libre, ein Joint Venture von Nomura's Laser Digital und WebN Group, die Einführung mehrere Fonds auf der Blockchain von Aptos plant. Gemeinsam sollen sie auf Assets im Umfang von 91 Mrd. USD kommen, was in Bezug auf den Markt der Tokenisierung als ein Erfolg für Aptos gezählt werden kann.

Denn bisher sollen laut den Angaben von 21.co die Stablecoins mit 99,8 % den größten Anteil der von den Nutzern verwendeten Tokenisierungsprodukte ausmachen. Das durchschnittliche Stablecoin-Angebot liegt laut Visa und Allium bei 154,80 Mrd. USD.

Anzahl kumulativer Nutzer, die tokenisierte Assets gehalten haben | Quelle: Dune - @21co

Somit entspricht der Wert der auf Aptos tokenisierten Assets 107,31 % des Tokenisierungsmartes laut 21.co und 58,79 % des Stablecoin-Marktes laut Visa und Allium. Auch wenn die Dunkelziffer des derzeitigen Marktes noch höher liegt und es daher ein niedriger Anteil sein würde, ist es dennoch ein großer Schritt in Richtung Tokenisierung.

Erst kürzlich hatte Ripple angekündigt, mit dem neuen Partner Archax im nächsten Jahr Assets im Wert von mehreren Hunderten Millionen US-Dollar tokenisieren zu wollen. Nun sind es bei Aptos hingegen schon Milliarden. Ebenso wurden auf Ethereum, Avalanche, NEAR und Solana kürzlich Fonds gestartet.

So wurden die tokenisierten Fonds von Libre zuvor am 23. Juli auf Solana und am 3. September auf NEAR herausgegeben, bevor sie auf Aptos folgen. Während für einige Vermögensanlagen die Einstiegsschwellen für Kleinanleger zu hoch waren, soll sich dies indessen mit den tokenisierten Fonds ändern.

Denn im Unterschied zu den hohen Mindestinvestitionen einiger Fonds in Höhe von 250.000 USD oder einem Mindesteinkommen von 300.000 USD sollen die Fonds von Libre schon ab 10.000 USD nutzbar sein.

Zudem sind sie deutlich einfacher und günstiger, wenn man vorzeitig aus den Fonds aussteigen möchte. Ebenso wird die Zugänglichkeit verbessert, da man keinen Finanzberater mehr dafür benötigt.

Diese tokenisierten Fonds sind nun auf Aptos verfügbar

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung mit den tokenisierten Fonds auf der Aptos-Blockchain und nähere Details über sie:

Brevan Howard Master Fund

Der Brevan Howard Master Fund ist ein international bekannter Hedgefonds von Brevan Howard Asset Management und gehörten zu den Größten und Erfolgreichsten der Welt. Dabei investiert er mit seiner makroökonomischen Anlagestrategie in unter anderem Zinssätze, Währungen, Rohstoffe und Staatsanleihen. Er hat sich dadurch einen Namen gemacht, dass er durch verschiedene Marktzeiten profitabel ist.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Fund (SCOPE)

Der Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Fund ist ein Private-Credit-Fonds, welcher von Hamilton Lane, einem führenden Investmentunternehmen, gegründet wurde. Mithilfe des Fonds sollen institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften Zugang zu attraktiven Kreditmöglichkeiten erhalten. Diese werden wiederum Unternehmen gewährt, welche ansonsten nicht unbedingt Zugang zu solchen erhalten würden oder flexiblere Bedingungen als bei Banken suchen.

BlackRock ICS Money Market Fund

Ein weiterer Fonds stammt von BlackRock und heißt BlackRock ICS Money Market Fund. Er zählt zu den weltweit größten Geldmarktfonds und richtet sich an institutionelle Investoren, welche kurzfristige und liquide Anlagen benötigen. Dabei spielt er eine große Rolle im Cash-Management von Unternehmen und Organisationen. Der Fonds investiert in diverse hochqualitative, kurzfristige und festverzinsliche Wertpapiere, mit Fokus auf Sicherheit und Liquidität.

