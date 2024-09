Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal 2024 einen Rekordgewinn von 9,4 Milliarden Franken erzielt und damit die Analystenprognosen deutlich übertroffen. Der Gewinnsprung ist vor allem auf die erfolgreiche Integration der übernommenen Credit Suisse zurückzuführen. UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Fusion und kündigte an, die Synergieziele früher als geplant zu erreichen.

Anleger reagieren positiv

An der Börse kamen die starken Zahlen gut an. Die UBS-Aktie legte nach Bekanntgabe der Ergebnisse um über 3% zu und notiert aktuell bei 25,89 Euro. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial und heben ihre Kursziele an. Die Integration der Credit Suisse und das robuste Vermögensverwaltungsgeschäft dürften die positive Entwicklung der UBS-Aktie auch in den kommenden Monaten stützen.

