Der Gaming-Einzelhändler GameStop verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Handelstag. Nach einem kryptischen Beitrag des bekannten Meme-Aktien-Influencers Keith Gill, auch bekannt als "Roaring Kitty", auf der Plattform X sprang der Aktienkurs deutlich an und erreichte ein Intraday-Hoch von 30,87 Dollar. Der gestrige Handelstag schloss mit einem Plus von 14 Prozent.

Quartalszahlen in Sicht

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die bevorstehende Quartalszahlen-Präsentation. Das Unternehmen wird am 10. Dezember 2024 nachbörslich die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 vorlegen. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 27,29 Euro, was einer Marktkapitalisierung von 12,0 Milliarden Euro entspricht.

Anzeige