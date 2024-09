Solana News: Darum wird der 11. September wichtig!

Gespannt wartet der Kryptomarkt auf den nächsten Katalysator. Bereits am 11. September könnte es zu erheblichen Kursbewegungen bei Solana und anderen Kryptowährungen kommen. Warum sich Trader dieses Datum vormerken sollten, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Erstes Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris findet statt

Am kommenden Mittwoch um 3 Uhr morgens wird in den USA die erste Debatte zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris stattfinden. Ausgestrahlt wird diese live auf ABC News.

Bei dem neunzigminütigen Event werden die beiden Kontrahenten einen tieferen Einblick in ihre politischen Standpunkte und ihre Pläne für ihre mögliche Amtszeit bekannt geben. Dabei könnte auch das Thema der Kryptowährungen eine Rolle spielen und den Markt beeinflussen.

Bei der Debatte werden die Mikrofone der anderen Personen abgeschaltet, wenn einer von ihnen das Wort erhält. Denn es gab frühere Kontroversen, da andere in ihrem Redefluss unterbrochen wurden und es einen Einfluss auf die Redezeit hatte. Andererseits kann so nicht auf direkte Angriffe und Unterstellung reagiert werden.

Ebenso dürfen die Kontrahenten keinerlei Notizen mitnehmen. Zudem wurden die Fragen nicht zuvor veröffentlicht, sodass sich beide nicht auf diese vorbereiten konnten, wenn sie ihnen nicht heimlich zugespielt wurden. In diesem Duell sind sie lediglich mich Stift, Papier und Wasserflasche bewaffnet.

Stattfinden wird das Duell zwischen Trump und Harris für 90 Minuten, sodass einige Themenbereich kurz angerissen werden. Die Kernthemen der Debatte werden vermutlich andere sein wie Inflation, Steuern und Zölle sowie Krieg.

Die erste Debatte für die kommende Präsidentschaft fand bereits zwischen Donald Trump und Joe Biden, den bisherigen Amtsträger, statt. Seitdem wurde Biden aufgrund seiner zunehmenden Aussetzer schnell noch vor der Wahl durch Kamala Harris ersetzt. Zufälligerweise fand das erste Präsidentschaftsduell dieses Mal ungewöhnlich früh statt, was den Demokraten gelegen kam.

Wie kann die Debatte zwischen Trump und Harris Solana beeinflussen?

Zwar sind die Standpunkte der beiden Parteien bezüglich der Kryptowährung aufgrund ihrer bisherigen Handlungen und Worte größtenteils klar, dennoch könnte es sich zu einem spannenden rhetorischen Duell entwickeln.

Schließlich waren Kryptowährungen noch nie so wichtig wie in diesem Jahr für den Wahlkampf. Dies liegt unter anderem an der hohen Adaptionsrate, da bereits 40 % der erwachsenen Amerikaner Krypto-Assets halten sollen und insgesamt 19 % der Bevölkerung. Ebenso kamen in diesem Jahr hohe Wahlspenden aus der Kryptoindustrie.

In der Debatte könnte der restriktive Kurs der Demokraten gegenüber Krypto-Assets und ihre Agenda der CBDCs von Trump entblößt werden. Was Harris jedoch mit der Zulassung der ETFs kontern könnte.

Dennoch gibt es einige weitere Angriffe auf die Kryptoindustrie, welche unter der Regierung der Demokraten stattgefunden haben. Dazu zählen die harten Vorgehen gegenüber kryptofreundlichen Banken, das Veto gegen SAB 121, der Bürokratieaufwand, die Steuererhöhung für Miner, die Förderung von CBDCs und mehr.

US-Wahlchancen | Quelle: PolyMarket

Das Duell zwischen Trump und Harris kann auch weitere Einblicke in die Wahlchancen der beiden Kandidaten geben. Sollte etwa der ehemalige US-Präsident mehr Zuspruch gewinnen und seine Wahlchance an den Wettmärkten wieder zunehmen, steigen damit auch die Hoffnungen der Investoren auf die Solana-ETFs.

Schließlich vermuten viele Krypto-Experten, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung unter Trump deutlich höher liegen dürfte. Überdies wäre dann auch eine schnellere Genehmigung denkbar. Da am ehesten als Nächstes für Solana mit einem ETF gerechnet wird, könnte der SOL-Coin einer der Profiteure der Debatte werden.

Laut den Aussagen der Analysten von Crypto Banter waren die Wahlchancen auf dem internationalen Wettmarkt PolyMarket, welcher auf einer Blockchain operiert, in der letzten Zeit einer der treffsichersten Indikatoren für den Kryptomarkt. Daher könnte die Debatte zu einem wichtigen Ereignis werden.

Dieser Coin könnte nach der US-Wahl stark steigen

Die US-Wahl ist eines der wichtigsten Ereignisse für die Finanzmärkte, da die USA einer der zwei größten Wirtschaftsstandorte der Welt sind. Vor diesem Ereignis halten sich viele Anleger vorerst zurück, die erst aus dem Sommerurlaub langsam zurückkommen. Ende Oktober kommt es dann historisch noch einmal zu einem Abverkauf, der von einer Jahresendrally abgelöst wird.

Historische Rally nach der US-Wahl | Quelle: Tradingview

Gewöhnlich kam es nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu einer schnellen Entladung des angestauten Investitionsstaus. Ein ähnliches Szenario könnte sich auch dieses Mal ereignen. Insbesondere die Wahl von Donald Trump könnte einen besonders positiven Einfluss auf den Kryptomarkt haben, auch wenn er nur 23 % seiner Wahlversprechen einhalten soll.

In einem Bullenmarkt können dann die volatilsten Coins, die Memetoken, die höchsten Kursanstiege verzeichnen. Unter diesen bietet die optimierte Version des beliebten Pepe eine der größten Chancen.

Denn er löst nicht nur die Probleme von Ethereum wie niedrige Geschwindigkeit und steile Gebührenanstiegen, sondern bietet auch ein Memecoin-Ökosystem mit optimierten Konditionen, wie Immutable X für das Gaming.

Dieser Kryptosektor hat im ersten Halbjahr die durchschnittlich höchsten Gewinne erzielt, was eine Goldrauschstimmung ausgelöst hat. Mit Pepe Unchained können Anleger hingegen in die zugrundeliegende Infrastruktur des Memetoken-Marktes investieren, ohne Abwege von DEX- oder Layer-1-Investments.

Je mehr Projekte auf Pepe Unchained migrieren oder auf diesem Starten, umso höher nimmt sein Wert zu. Angesichts der Rekordeinnahmen von schlechter aufgestellten Memecoin-Launchplattformen wie Sun.Pump und Pump.Fun könnte er mindestens einen vergleichbaren Erfolg erleben. Denn er ist auf der führenden Business-Blockchain und hat einen eigenen Coin.

Ethereum ist deutlich verbreiteter als Solana und Tron, weshalb sich Pepe Unchained sogar noch besser entwickeln könnte. Diese Chance wollten sich viele Investoren nicht entgehen lassen und so hat der Presale bereits 12,36 Mio. USD eingeworben. Noch für 40 Stunden sind die $PEPU-Coins für 0,0095743 USD erhältlich.

