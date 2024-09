Sektoranalyse Medical Devices: Medizintechnik im Fokus

Profitieren vom demografischen Wandel

Bei der Überlegung, in Aktien von Medizintechnik-Herstellern zu investieren, spielt der demografische Wandel eine zentrale Rolle: In vielen Industrieländern altert die Bevölkerung, was zu einer steigenden Nachfrage nach medizinischen Geräten und Technologien führt. Parallel dazu treibt der technologische Fortschrittmittels künstlicher Intelligenz, Robotik und Telemedizin, das Wachstum in der Branche voran. Diese Entwicklung wird durch weltweit steigende Gesundheitsausgaben zusätzlich befeuert. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Wachstumspotenzial in Schwellenländern, wo der verbesserte Zugang zur Gesundheitsversorgung neue Märkte erschließt. Die strenge Regulierung des Medizintechniksektors, insbesondere bei Zulassungsverfahren, schafft zudem Markteintrittsbarrieren, die etablierten Unternehmen zugutekommen können. Auch die relative Krisensicherheit der Branche spricht für Investitionen, da die Nachfrage nach medizinischen Produkten selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vergleichsweise stabil bleibt.

UnitedGuardian (UG) - ISIN US9105711082

United-Guardian, Inc. ist Weltmarktführer in der Formulierung und Herstellung von Hydrogelen, die bei der Formulierung von Körperpflegeprodukten verwendet werden sowie das Einsetzen von Kathetern, Endoskopen und anderen chirurgischen Instrumenten in den menschlichen Körper erleichtern. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen den rückläufigen Umsatz- und Gewinnzahlen und der charttechnischen Entwicklung. Aktuell sehen wir in einem intakten Aufwärtstrend einen Rücksetzer zum 20er-EMA. Mit dem nächsten Bounce nach oben könnte sich der Einstieg in einen lukrativen Swingtrade anbieten.

Axogen, Inc. (AXGN) - ISIN US05463X1063

Axogen entwickelt chirurgische Lösungen für Nervenschäden. Ihr Hauptprodukt AVANCE nutzt Zelltransplantation zur Nervenregeneration. Nach einem erfolgreichen Börsengang 2013 erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um Nervenverbinder und Weichteilmembranen. Axogen meldet hohe Erfolgsraten bei der Behandlung peripherer Nervenverletzungen. Die Umsatzzahlen stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich, die Gewinnzone wird aber noch nicht erreicht. Beim Blick auf den Chart fällt der Kurssprung nach den jüngsten Quartalszahlen auf als der Verlust geringer als geplant ausfiel und die Ziele für das Gesamtjahr nach oben korrigiert wurden.

Globus Medical, Inc. (GMED) - ISIN US3795772082

Globus Medical entwickelt und vertreibt orthopädische Lösungen für Muskel-Skelett-Erkrankungen. Das Unternehmen stellt Implantate für Wirbelsäule und Gelenke her. Zudem bietet es das Robotersystem ExcelsiusGPS für präzise Wirbelsäuleneingriffe an. Die Gewinnentwicklung der letzten beiden Jahre war rückläufig, die letzten beiden Quartalszahlen waren aber wieder recht positiv, was sich auch in der Chartentwicklung zeigt.

Medtronic plc (MDT) - ISIN IE00BTN1Y115

Medtronic plc, ein in Dublin ansässiges Medizintechnik-Unternehmen, ist an der NYSE notiert. Es dominiert den globalen Markt für Herzschrittmacher und produziert diverse andere medizinische Geräte wie Defibrillatoren, Insulinpumpen und Stents. Die Gewinnentwicklung war in den vergangenen beiden Jahren rückläufig für das laufende Jahr wird aber wieder mehr erwartet. Charttechnisch ist das Wertpapier nach einem zuletzt starken Anstiegen an Widerständen angekommen, so dass ein Long-Einstieg momentan nicht unbedingt ideal wäre.

ResMed Inc. (RMD) - ISIN US7611521078

ResMed Inc. spezialisiert sich auf innovative Atemtherapielösungen. Das Unternehmen entwickelt cloudbasierte Medizintechnik zur Bewältigung verschiedener respiratorischer Herausforderungen, darunter nächtliche Atemaussetzer und chronische Lungenerkrankungen. Die Gewinne wiese in den vergangenen drei Jahren jeweils zweistellige Zuwachsraten auf. Charttechnisch ist das Wertpapier - ein Corona-Profiteur - etwas sprunghaft. Trotz der zuletzt starken Entwicklung hat das Kursniveau aus dem September 2021 noch nicht wieder erreicht.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 08.09.2024

