Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de), ein führender Anbieter von portablen und erneuerbaren Energielösungen, veranstaltete am 5. September den ersten EcoFlow Power Day im historischen Industriemuseum Schöneweide in Berlin. Die Veranstaltung, die mit dem 100. Jubiläum der IFA zusammenfiel, markierte einen wichtigen Meilenstein der weltweiten EcoFlow Markeninitiative. Sie bot Nutzern, Partnern, Medien und Multiplikatoren einen Einblick in kommende Produkte und Technologien von EcoFlow.Harald Köhler, Product Development Manager bei EcoFlow, betonte die Bedeutung der Veranstaltung:"Der heutige Tag ist ein entscheidender Moment für EcoFlow. Indem wir den ersten EcoFlow Power Day an diesem historischen Ort veranstalten, stellen wir nicht nur unsere neuesten Innovationen vor, sondern schlagen auch eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft der Energie. Unsere neue Produktlinie ist ein großer Schritt, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir freuen uns, zeigen zu können, wie unser Engagement für Einfachheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit die Zukunft der mobilen und privaten Energielösungen prägt."Verstärktes Engagement auf dem europäischen Markt mit innovativen Plänen für DeutschlandSeit dem Markteintritt in Deutschland im Jahr 2020 feiert EcoFlow europaweit große Erfolge. Mit einem stetig wachsenden Portfolio an Lösungen für portable Powerstationen, Balkonkraftwerke und Solarsysteme für Privathaushalte hat das Unternehmen bereits über eine Million* Anwender in Europa überzeugt. Jüngste Kooperationen, darunter Partnerschaften mit Tibber und Shelly, unterstreichen diesen Erfolg. EcoFlow wurde mehrfach mit renommierten Preisen wie dem Deutschland Favorit Award und dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet.EcoFlow freut sich, seine Präsenz auf dem deutschen Markt durch eine neue Partnerschaft mit dem Stromanbieter Rabot Energy weiter auszubauen.Rabot Energy bietet seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Stromkosten durch dynamische Börsenstrompreise in Echtzeit erheblich zu senken. EcoFlow Kunden haben ab sofort die Wahl zwischen dynamischen Stromtarifen von Rabot Energy oder unserem ersten Partner Tibber.Aufbauend auf diesem Erfolg wird EcoFlow seine Beziehungen zu lokalen Anwendern und Märkten in Deutschland und Europa weiter ausbauen. Als Teil dieser Strategie plant EcoFlow die Eröffnung seines ersten deutschen EcoFlow Stores. Darüber hinaus wurde in Deutschland das erste EcoFlow Haus errichtet - ein innovativer Raum, in dem Kunden die Energielösungen von EcoFlow direkt erleben können. Diese Initiativen verdeutlichen das Engagement des Unternehmens, eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Energielandschaft Europas einzunehmen.Positive Rückmeldungen der Partner und neue Produkte auf der IFA 2024Merlin Lauenburg, Geschäftsführer für Deutschland bei Tibber, erklärte:"Die Verbindung von smarten Energiesystemen und dynamischen Tarifen lässt Verbraucher:innen Kosten sparen und ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. EcoFlow spielt als Partner von Tibber eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Nutzer:innen zu helfen, Strom intelligent und kosteneffizient zu nutzen. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft mit EcoFlow weiter auszubauen, um gemeinsam die Zukunft der Stromnutzung zu gestalten."Jan Rabe, CEO von Rabot Energy, fügte hinzu:"Wir freuen uns, mit EcoFlow, einem aufstrebenden globalen Marktführer für nachhaltige Energielösungen, zusammenzuarbeiten, um unsere dynamischen Stromtarife direkt über ihr Home Energy Management System (HEMS) anzubieten. Diese nahtlose Integration ermöglicht es Kunden, ihren Energieverbrauch zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien zu maximieren. Gemeinsam sind wir stolz darauf, die Energiewende zu unterstützen und intelligentere, umweltfreundlichere Lösungen in Haushalte in ganz Deutschland zu bringen."Die auf dem EcoFlow Power Day vorgestellten Produktneuheiten werden den Besuchern der IFA 2024 am EcoFlow Stand (Halle 2, Stand 116) präsentiert. Das Unternehmen kündigte an, dass in Zukunft weltweit weitere EcoFlow Power Days folgen werden, bei denen Interessierte die neuesten Entwicklungen und Ankündigungen miterleben können.Für weitere Informationen über EcoFlow und seine Produkte besuchen Sie bitte die Webseite unter www.ecoflow.com.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt mit Energie zu versorgen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow das Ziel gesetzt, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Energiebegleiter für Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt zu sein. Das Unternehmen bietet zugängliche und erneuerbare Energielösungen für Haushalte, den Außenbereich und unterwegs an. Mit Standorten in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits über 3 Millionen Nutzer in mehr als 100 Märkten weltweit unterstützt.Über TibberAls Ökostromanbieter hilft Tibber seinen Kunden dabei, Strom zu sparen und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Tibber kauft Strom an der Börse ein und gibt diesen - zuzüglich Gebühren und Entgelte - ohne Gewinnmarge an die Nutzer*innen weiter. Mit diesem Modell verdient Tibber nichts an der verbrauchten Kilowattstunde, sondern bietet Transparenz und Werkzeuge, mit denen Kunden ihren Stromverbrauch senken können. Tibber wurde 2016 von Daniel Lindén und Edgeir Vårdal Aksnes gegründet und ist in Deutschland, Norwegen, Schweden und den Niederlanden tätig. Mehr unter www.tibber.com.Über Rabot EnergyRabot Energy, 2021 in Deutschland gegründet, bietet dynamische Stromtarife mit 100 % Ökostrom an. Durch KI-basierte Optimierung und die Weitergabe von Großhandelspreisen können Kunden ihre Stromkosten um bis zu 40 % senken. Die App ermöglicht die intelligente Steuerung von Smart-Home-Geräten. Rabot Energy unterstützt Haushalte und Unternehmen bei der Energiewende und erhöht den Anteil von Ökostrom am Energieverbrauch. Mit über 50.000 Kunden und mehr als 100 Mitarbeitern an den Standorten in Berlin, Hamburg und München treibt Rabot Energy die nachhaltige Energiezukunft voran. Weitere Informationen unter www.rabot-charge.de.*Daten aus internen Berichten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499225/image_5016319_37870927.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecoflow-prasentiert-weitere-branchenfuhrende-innovationen-beim-ersten-ecoflow-power-day-302241205.htmlPressekontakt:Don Dong,don.dong@ecoflow.com,+86-13927464949Original-Content von: EcoFlow Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169389/5859700