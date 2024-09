Die Koenig & Bauer AG verzeichnet aktuell eine schwache Kursentwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 9,355 Euro liegt die Aktie des traditionsreichen Druckmaschinenherstellers rund 33,84 Prozent unter dem Vorjahreswert. Besonders der Umsatzrückgang der letzten Monate belastet die Performance.

Herausforderungen durch Digitalisierung

Analysten sehen die Hauptursache für die negative Entwicklung in den Herausforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung der Druckindustrie. Koenig & Bauer steht vor der Aufgabe, sein Produktportfolio an die sich wandelnden Marktbedingungen anzupassen. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sehen Experten aber auch Chancen: Die langjährige Expertise des Unternehmens in Verbindung mit Investitionen in neue Technologien könnte mittelfristig wieder für Wachstumsimpulse sorgen.

Anzeige

Die neusten Koenig, Bauer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Koenig, Bauer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...