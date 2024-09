Die Aktie des führenden IT-Beratungsunternehmens Gartner verzeichnete am 7. September 2024 einen leichten Rückgang von 0,07% auf 436,00 EUR. Trotz dieses minimalen Tagesverlustes zeigt der Wert im Jahresvergleich eine beeindruckende Performance mit einem Plus von 33,37%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 33,6 Milliarden Euro, was die starke Position von Gartner im Markt für IT-Beratung und -Forschung unterstreicht.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,32 für 2024 liegt die Gartner-Aktie über dem Durchschnitt vieler Vergleichsunternehmen. Dies könnte auf eine relativ hohe Bewertung hindeuten, spiegelt aber auch die Erwartungen an zukünftiges Wachstum wider. Analysten werden die bevorstehende Quartalsmitteilung am 1. November 2024 genau beobachten, um weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu erhalten.

