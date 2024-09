Disruptive Technologien: Mit TEQ Capital in den technologischen Wandel investieren

Anzeige / Werbung

TEQ Capital, vormals 10XDNA Capital Partners, setzt auf Unternehmen mit dem Potenzial, die Tech-Welt zu revolutionieren. Mit dem neuen Namen positioniert sich das Unternehmen präziser am Markt.

TEQ Capital - das ist seit Juli der neue Name der von Frank Thelen initiierten Fondsboutique, ehemals 10xDNA Capital Partners. Die Fonds bleiben bestehen und werden in Kürze ebenfalls den neuen Namen tragen. An der Strategie des Unternehmens sowie der Fonds ändert dies nichts - vielmehr will das Unternehmen mit der Umbenennung die strategische Ausrichtung klarer auf den Punkt bringen: TEQ steht für Technology und Equity.

Der ursprüngliche Name, 10xDNA, war im Grunde eine "Leihgabe" des gleichnamigen Buches von Frank Thelen, in dem der bekannte Gründer und Investor das "10x-Mindset" beschreibt, welches Unternehmen den Weg zu bahnbrechenden Erfindungen ebnet. 10x symbolisiert dabei das Wachstum von Innovationen, die den Fortschritt nicht schrittweise, sondern exponentiell, also "um das Zehnfache" vorantreiben. Diese Denkweise prägt auch - nach wie vor - die Investmentstrategie des Unternehmens. Frank Thelen und sein Team suchen gezielt nach disruptiven Technologien und Unternehmen mit dem Potenzial, den technologischen Wandel maßgeblich mitzubestimmen.

Die Umbenennung des Unternehmens in TEQ Capital markiert also keinesfalls die Abkehr von der ursprünglichen Strategie, sondern eine präzisere Positionierung am Markt.

Die Strategie der TEQ-Fonds

In den kommenden Wochen werden nun auch die Fonds von TEQ Capital umbenannt werden; die Strategie, die in den letzten Wochen auf ein aktiveres Trading auf Basis von strengeren Bewertungs- und Risikokriterien ausgerichtet wurde, bleibt im Kern dieselbe: disruptive Technologien frühzeitig zu identifizieren und in sie zu investieren. Im Fokus der Fonds stehen Themen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Blockchain, Biotechnologie und erneuerbare Energien. Gemäß der 10x-Mentalität hält das Management-Team aber immer die Augen offen, um gegebenenfalls ganz neue, langfristig vielversprechende technologische Themenfelder zu erkennen.

Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Investmentfonds handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist das Frühphasen-Investment, bei dem TEQ Capital bereits in einem frühen Stadium in vielversprechende Technologieunternehmen investiert. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, von Beginn an von der potenziell steilen Wachstumskurve dieser Firmen zu profitieren.

Zusammengefasst zielt die Strategie von TEQ Capital darauf ab, frühzeitig in bahnbrechende technologische Innovationen zu investieren, um so den Anlegern Zugang zu den zukünftigen Gewinnern der digitalen Transformation zu bieten. Die Portfolios der Fonds sind relativ konzentriert, zudem weisen die Fonds eine geringe Korrelation mit anderen Tech-Fonds und breiten Indizes auf.

Da die Strategie grundlegend für alle TEQ-Fonds ist, finden sich einige der Unternehmen in zwei oder auch allen drei Portfolios wieder. Die Zusammensetzung und Gewichtung der Fonds lässt sich jederzeit auf der Website einsehen - TEQ Capital legt großen Wert auf Transparenz in Kommunikation und Information.

Disruptive Technologies

Der 10xDNA Disruptive Technologies, bald TEQ Disruptive Technologies (ISIN: DE000DNA10X3), ist der Flaggschiff-Fonds der Gesellschaft. Er bildet die vom Management-Team identifizierten aussichtsreichsten Technologieunternehmen ab: Das Portfolio beinhaltet im Zielzustand zwischen 25 und 35 Einzelpositionen, angelegt wird weltweit, sektorübergreifend und unabhängig von der Marktkapitalisierung. Zu den derzeit größten Titeln gehören unter anderen der Anbieter für digitale Krankenversicherungsleistungen Oscar Health, Alphawave Semi, ein Anbieter von IP (Intellectual Property) für die Entwicklung und Herstellung von Konnektivitäts-Chips und Hims & Hers Health, wie auch Alphawave Semi im Markt für Telemedizin tätig.

Small & Mid Cap Technologies

Der 10xDNA Small & Mid Cap Technologies, demnächst TEQ Small & Mid Cap Technologies (ISIN: DE000DNA10M6), setzt auf die im Vergleich zu etablierten Unternehmen größeren Wachstumschancen kleiner und mittelständischer Unternehmen: Alle Unternehmen im Portfolio haben eine Marktkapitalisierung unter 10 Milliarden US-Dollar. Wenn es um Innovation und Disruption geht, sind kleinere Unternehmen häufig flexibler und können schneller auf Markttrends reagieren. Die meist flacheren Strukturen können sich förderlich auf die Umsetzung von Ideen auswirken.

Die Anzahl der Titel bewegt sich im Zielzustand zwischen 25 und 50 Positionen. Derzeit gehören dazu beispielsweise ebenfalls Alphawave Semi und Oscar Health, aber beispielsweise auch das Finanzunternehmen SoFi Technologies, welches sich durch eine innovative Technologieplattform auszeichnet, die es auch zunehmend für Drittkunden lizenziert.

Clean Technologies

Anlegerinnen und Anleger, welche durch ihr Investment die Erforschung alternativer Energiequellen vorantreiben wollen, werden beim 10xDNA Clean Technologies, künftig TEQ Clean Technologies (ISIN: DE000DNA10C7), fündig. Der Fonds legt seinen Fokus auf Unternehmen, die speziell in den Bereichen der alternativen Energieerzeugung, Energieeffizienz sowie nachhaltigen Wassernutzung und Landwirtschaft tätig sind. Zu den Top-Positionen - im Portfolio befinden sich in der Regel zwischen 30 und 40 Fonds - zählen neben Tesla unter anderen auch der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen BYD und ReNew, ein indisches Unternehmen, welches Solar- und Windparks entwickelt.

Frank Thelen, TEQ Capital und Freigeist

Frank Thelen ist der Visionär und Ideengeber hinter TEQ Capital und den Fonds. Neben ihm wird das aus Unternehmern, Wissenschaftlern und Technologie-Experten bestehende Investmentteam von TEQ Capital auch von Venture Capital Experten aus dem "Freigeist"-Team unterstützt.

Freigeist Capital ist eine von Frank Thelen, Marc Sieberger und Alex Koch gegründete Investmentgesellschaft, die sich auf Venture-Capital-Investitionen in technologische Startups und disruptive Innovationen spezialisiert hat. Neben der reinen Kapitalbeteiligung bring Freigeist Capital auch umfangreiche operative Unterstützung und strategisches Know-how in die von ihnen geförderten Unternehmen ein.

Das Investmentteam von TEQ Capital schließlich kümmert sich um die tägliche Verwaltung der Fonds: Es trifft die finalen Investitionsentscheidungen, überwacht die Performance der Portfolio-Unternehmen und passt die Gewichtung der Investments entsprechend den Markt- und Unternehmensentwicklungen an. Marvin Wenserski, Lead Fund Advisor und CIO, ist sich sicher: "Die Kombination aus technologischer Expertise, unternehmerischem Verständnis und finanzwirtschaftlicher Erfahrung macht unseren Investmentansatz besonders effektiv.

Gemeinsam bilden die drei Säulen ein interdisziplinäres Team aus Naturwissenschaftlern, Unternehmern und Kapitalmarktexperten, die im engen und ständigen Austausch miteinander sind.

Übrigens: Das Team ist mit einem zweistelligen Millionenbetrag selbst in den Fonds investiert - die Interessen sind also mit denen der Kundinnen und Kunden gleichgerichtet.

Auszug der wesentlichen Risiken (Investmentfonds)

Die Wertentwicklung eines Fonds wird maßgeblich von der Wertentwicklung der Anlagewerte bestimmt. Daraus ergibt sich das Risiko von finanziellen Verlusten, wenn sich Marktpreise von bestimmten Werten ändern.

Das Risiko des Fondsmanagements besteht darin, dass der Fondsmanager Entscheidungen trifft, die eventuell nicht den Zielvorstellungen der Anleger entsprechen, oder die dazu führen, dass sich der Fonds negativ entwickelt

Im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwahrung von Investmentfonds fallen regelmäßig Gebühren an. Diese Nebenkosten sollte der Anleger bei der Entscheidungsfindung angemessen berücksichtigen.

Von den angelegten Beträgen gehen Kosten für die Fondsverwaltung usw. ab. Das kann dazu führen, dass sich Fonds im Vergleich zur direkten Anlage, z. B. in Aktien, nicht proportional entwickelt.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig gesetzgeberischen Änderungen unterworfen sein, die sich negativ für den Anleger auswirken. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Anleger die konkreten Auswirkungen der Investition auf seine individuelle steuerliche Situation überprüfen. Es wird empfohlen, zu diesem Zweck einen Steuerberater zu konsultieren.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Anteile und der erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und können nicht garantiert werden.

Wer Ranglisten und Statistiken als Entscheidungsgrundlage für eine bestimmte Fondsanlage nutzen will, sollte auf die Voraussetzungen achten, unter denen derartige Rang- und Bestenlisten erstellt wurden.

Je nach Fondsart, Ausrichtung und Fondskonstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z. B. Verluste durch Währungsschwankungen.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Disclaimer: Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs eines Investmentfonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen ("Wesentliche Anlegerinformationen", Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen, die in englischer und/oder deutscher Sprache vorliegen, erhalten Sie direkt beim Emittenten unter https://teq.capital/de/fonds/disruptive-technologies/, https://teq.capital/de/fonds/small-mid-cap-technologies/ und https://teq.capital/de/fonds/clean-technologies/. Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist bei der KVG unter https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen/ verfügbar.

Enthaltene Werte: DE000DNA10X3,DE000DNA10M6,DE000DNA10C7