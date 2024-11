Disruptive Technologien: Thelen Fonds: Auf dem Weg zum Wachstums-Champion?

Anzeige / Werbung

Nach rasantem Start gefolgt von hohen Kursverlusten klettert der TEQ Disruptive Technologies nun wieder nach oben - und konnte zuletzt sogar stärker als der NASDAQ wachsen.

Nach dem rasanten Start im September 2021 mit viel PR-Buzz und über 100 Millionen Euro an Zuflüssen wurden die TEQ-Fonds von Frank Thelen auf die Probe gestellt: Der Ukraine-Krieg brach aus, die Inflation stieg und die Zentralbanken mussten die Zinsen progressiv anheben. Damit kamen besonders kleinere und bislang unprofitable Tech-Werte extrem unter Druck, was auch die TEQ-Fonds (ehemals 10xDNA) hart traf. In der Spitze verlor der Disruptive Technologies Fonds (ISIN: DE000DNA10X3) über 50 Prozent. Doch der erprobte Technologie-Investor ließ sich nicht entmutigen. Er baute das Team aus, investierte weiter in Software und optimierte seine Anlagestrategie. Und der Plan scheint aufzugehen: In den letzten 6 Monaten lieferte der Fonds beachtliche 30 Prozent, während der NASDAQ 16 Prozent zunahm (Stand: xx.xx.2024).

Eines der Hauptverkaufsargumente der TEQ-Fonds sind die geringen Überschneidungen mit großen Indizes wie S&P 500 und NASDAQ. Wer also neben den Magnificent 7 in Technologie investieren will, findet hier einen aktiven und alternativen Ansatz.

Erfolgsfaktor: Schärfung der Anlagestrategie

Die Kehrtwende wurde durch eine Neuausrichtung der Anlagestrategie verstärkt. Als Grundlage des Erfolgs sieht das Team die Einführung strengerer Bewertungskriterien und ein erweitertes Risikomanagement. Diese Transformation gelang unter Mitwirkung des erfahrenen Senior Advisors Gunnar Miller, der das Team seit Anfang 2024 ergänzt. Miller bringt wertvolles Wissen aus seiner Zeit bei Goldman Sachs und Allianz Global Investors ein. Der neue, präzisere Ansatz konnte sich in der Outperformance der letzten Monate niederschlagen. Das Investmentteam aus Kapitalmarktexperten, Venture-Capital-Unternehmern und Wissenschaftlern setzt mittlerweile gezielt auf wachstumsstarke Unternehmen, die über eine stabile Profitabilität und gesicherte Liquidität verfügen. Neunzig Prozent der Portfoliofirmen arbeiten bereits profitabel oder stehen kurz vor dem Gewinnpunkt, was dem Portfolio ein attraktives Chance-Risiko-Profil verleiht und zu mehr Stabilität verhilft.

Innovativer und exklusiver Zugang zu Frühphasen-Wachstumstreibern

Was TEQ Capital einzigartig macht, ist das tiefe Technologieverständnis und der exklusive Zugang zu Early-Stage-Innovatoren - eine Kompetenz, die aus der langen Historie im Venture Capital stammt. Anleger haben hier die Möglichkeit, frühzeitig in junge und innovative Unternehmen zu investieren, die häufig noch am Aktienmarkt übersehen werden. Dank enger persönlicher Beziehungen zu den Führungskräften dieser Start-ups kann TEQ Capital außergewöhnlich attraktive Einstiegsbewertungen nutzen, die sonst nur in der Private-Equity-Welt erreichbar wären.

Erfolgsbeispiele: Palantir und SoFi Technologies

Der Erfolg des Portfolios zeigt sich auch in gezielten Einzelmaßnahmen, wie der strategischen Veräußerung der Palantir-Position nach einer beeindruckenden Kursvervielfachung. Diese Entscheidung unterstreicht nicht nur die starke Performance der Technologieaktien im Portfolio, sondern dokumentiert auch die konsequente Verkaufsdisziplin von TEQ Capital. Ein weiteres Portfolio-Highlight ist SoFi Technologies, das erneut exzellente Quartalszahlen vorlegte. Die digitale Bank konnte eine signifikante Umsatzsteigerung verzeichnen und punktet mit einem stark wachsenden Kundenstamm, der mittlerweile fast 9,4 Millionen erreicht hat. Unternehmen wie SoFi, die durch digitale Innovationen die Finanzbranche transformieren, ergänzen das innovationsgetriebene Portfolio von TEQ Capital.

Die Vorteile der TEQ-Strategie für Anleger

Mit seinem Fokus auf dynamische, innovative Unternehmen in der Wachstumsphase will der TEQ Capital seinen Anlegern mehrere Vorteile bieten: tägliche Liquidität, höhere Transparenz und geringere Kosten als bei klassischen Venture-Capital-Investments. Die attraktive Bewertung vieler Portfoliofirmen ermöglicht einen auf langfristige Wertsteigerung fokussierten Investmentansatz, der sowohl für erfahrene als auch neue Anleger interessant sein kann, die auf der Suche nach nachhaltigem Wachstum und zukunftsweisenden Technologien sind.

Ein Team mit einer Vision

Die Geschichte von TEQ Capital ist ein Paradebeispiel für Durchhaltevermögen und Innovationsgeist. Das unabhängige Team hat in kurzer Zeit eine steile Lernkurve bewältigt, eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen und seine Strategie kontinuierlich optimiert. Diese Schritte zahlen sich nun aus und machen TEQ Capital zu einem vielversprechenden Akteur im Bereich des Aktienmanagements für Wachstumsunternehmen. Die jüngste Performance der TEQ Capital Fonds zeigt, welchen Einfluss kleinere Anpassungen der Strategie auf die langfristige Wertentwicklung haben können. Es bleibt spannend, wie das Unternehmen seine Reise fortsetzt und welche Innovationstreiber es in den nächsten Jahren für seine Anleger entdeckt.

Auszug der wesentlichen Risiken

Disclaimer: Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs eines Investmentfonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen ("Wesentliche Anlegerinformationen", Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen, die in englischer und/oder deutscher Sprache vorliegen, erhalten Sie direkt beim Emittenten unter https://teq.capital/de/fonds/disruptive-technologies/, https://teq.capital/de/fonds/small-mid-cap-technologies/ und https://teq.capital/de/fonds/clean-technologies/. Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist bei der KVG unter https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen/ verfügbar.

Enthaltene Werte: DE000DNA10X3