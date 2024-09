DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit im Fokus von PORR

Frankfurt (pta/08.09.2024/08:30) - Nachhaltiges Bauen gilt in Europa als wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität. Hier gibt es zahlreiche Ansätze, die in der Summe sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsbauten zu massiven CO2-Reduktionen führen können.

EU-Kommission setzt auf Nachhaltigkeit in der Baubranche

Die EU-Kommission verfolgt mit Blick auf die Nachhaltigkeit in der Baubranche mehrere zentrale Ziele, die sich auf Umweltfreundlichkeit, Ressourceneffizienz und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft konzentrieren. Hier sind einige der wichtigsten Schwerpunkte:

-Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden

-Ressourcenschonung durch Förderung der Kreislaufwirtschaft

-Reduzierung von CO2-Emissionen bei der Herstellung von Baumaterialien und im Bauprozess

-Förderung von nachhaltigen Materialien und Innovationen

-Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden verbessern

Die PORR Group setzt dementsprechend auf den verstärkten Einsatz von Recycling-Baustoffen und spart dadurch die bei der Förderung und Produktion neuer Rohstoffe anfallenden CO2-Emissionen ein. Außerdem kommen auf PORR-Baustellen vorrangig energieeffiziente Bauverfahren und Technologien zum Einsatz. Dafür forscht das Unternehmen auch an der Entwicklung von Baumaterialien mit geringerem CO2-Ausstoß, wie z.B. CO2-reduzierter Zement oder alternative Baustoffe. Durch die Installation von Photovoltaikanlagen sowie den Einsatz von Bioenergie und Geothermie wird auf Baustellen der PORR vermehrt erneuerbare Energie eingesetzt, wodurch sich nicht zuletzt auch die Klimabilanz des Unternehmens verbessert. In diesem Kontext ebenfalls interessant: Die PORR setzt bei der Planung und dem Bau neuer Gebäude verstärkt auf nachhaltige Gebäudekonzepte, welche die vordefinierten Kriterien von Zertifizierungssystemen wie LEED oder DGNB erfüllen. Diese Gebäude weisen in der Regel einen geringeren Energieverbrauch auf, als herkömmliche Bauwerke und verwenden vorwiegend nachhaltige Baumaterialien.

Prestigeprojekt in Berlin als Vorzeigebeispiel

Die PORR hat von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) den Zuschlag als Generalunternehmerin für den Bau des neuen Büro- und Verwaltungsgebäudes des Deutschen Bundestags erhalten. Das Elisabeth-Selbert-Haus entsteht nur wenige Gehminuten vom Brandenburger Tor am Prachtboulevard "Unter den Linden" und soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 13.000 m² soll der L-förmige Neubau auf sechs Vollgeschossen ungefähr 200 Büros beherbergen. Architektonisch überzeugt das Gebäude u.a. durch ein großzügiges Eingangsfoyer inkl. skulpturaler Wendeltreppe. Der Haupttrakt zeichnet sich durch einen Innenbereich mit geschossübergreifendem Luftraum aus, der die Flure in Galerien verwandelt.

Weil die Baustelle von denkmalgeschützten, historischen Gebäuden umgeben ist und sich in Nachbarschaft zu internationalen Botschaften befindet, gibt es bei diesem Projekt einige Herausforderungen zu bewältigen. Neben der beengten Innenstadtlage ist in diesem Zusammenhang auch der schwierige Baugrund mit einzuschließen. Realisiert werden die Bestandssicherung, Baugrubenplanung und -ausführung durch den PORR-Spezialtiefbau, während die PORR-Hochbau Region Ost die Arbeiten oberhalb der Erdoberfläche verantwortet. Planung und Koordination erfolgen durch die PORR-Tochter pde Integrale Planung.

Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Bauen: Planung und Erfahrung wichtig

Wie es sich für ein Gebäude des Deutschen Bundestags gehört, spielt bei dessen Konzept Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, schließlich soll der Bürobau nach den Kriterien des Bewertungssystems "Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB)" zertifiziert werden. Die Energieversorgung des Elisabeth-Selbert-Hauses erfolgt zweigleisig und setzt auf regenerative Energiequellen wie Photovoltaik und Geothermie.

Bei der Auftragsvergabe dürften vor allem die Kompetenz und Erfahrung in diesem Bereich sowie das "Alles-aus-einer-Hand"-Konzept der PORR überzeugt haben. Seit Jahren verfolgt der Baukonzern den "Green and Lean"-Ansatz, der sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch wirtschaftliche Effizienz in den Mittelpunkt der Bauprojekte stellt. Diverse ESG-Ratingagenturen wie zum Beispiel CDP, ISS ESG, MSCI oder Ecovadis haben dies in der Vergangenheit durch mehrfache Auszeichnungen bestätigt.

