Der Aktienkurs von Korian Medica, einem führenden Betreiber von Pflegeheimen und Gesundheitseinrichtungen in Europa, setzt seinen dramatischen Abwärtstrend fort. Am 6. September 2024 schloss die Aktie bei 1,743 Euro, was einem Tagesverlust von 3,41% entspricht. Innerhalb des letzten Monats hat das Papier bereits 6,94% an Wert eingebüßt. Besonders alarmierend ist der Jahresvergleich: Mit einem Minus von 58,69% gehört Korian Medica zu den größten Verlierern am europäischen Aktienmarkt.

Schwierige Marktbedingungen belasten Geschäftsmodell

Die anhaltende Talfahrt spiegelt die herausfordernde Situation im Pflegesektor wider. Steigende Kosten bei gleichzeitig begrenzten Möglichkeiten zur Preiserhöhung setzen die Margen unter Druck. Analysten sehen kurzfristig wenig Potenzial für eine Trendwende, solange sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend verbessern.

