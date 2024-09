DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone: Halbjahresbericht 2024 und Fortschritte bei ExoPTEN

Frankfurt (pta/08.09.2024/09:30) - NurExone Biologic Inc., ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, hat seine finanziellen und betrieblichen Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben. Das Unternehmen, das sich auf regenerative Medizintherapien konzentriert, hat bedeutende Fortschritte in der Entwicklung seines ExoPTEN-Medikaments erzielt.

Geschäftshighlights Vereinbarung mit Vivox Ltd.: Am 1. April 2024 schloss NurExone eine Vereinbarung mit Vivox Ltd. für Tierversuche ab, um die Sicherheit und Wirksamkeit von ExoPTEN zu testen. Diese Studien sind Teil der Vorbereitungen für einen Antrag auf ein neues Prüfpräparat (IND) bei der FDA, mit geplanten klinischen Studienbeginn 2025. Börsennotierung: Am 25. April 2024 wurden die Stammaktien von NurExone unter dem Symbol "NRXBF" auf der Pink Sheets-Plattform notiert. Am 6. Mai 2024 erfolgte die Hochstufung zum OTCQB Venture Market, was die Sichtbarkeit des Unternehmens in der Finanzwelt erhöht. Die DTC-Zulassung verbessert die Handelsliquidität der Aktien. Erweiterung des Patentschutzes: Am 11. Juni 2023 erhielt NurExone eine Patenterweiterung in Japan für ExoPTEN, was den Marktzugang im Fernen Osten stärkt. Beratungsvereinbarung: Am 21. Juni 2024 wurde Dr. Yona Geffen als Berater engagiert, um die präklinischen und klinischen Aktivitäten zu unterstützen. Dr. Geffen bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung mit.

Finanzergebnisse Q2 2024 Forschung und Entwicklung: Die F&E-Kosten stiegen auf 0,51 Millionen USD, verglichen mit 0,46 Millionen USD im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund höherer Subunternehmer- und Materialkosten. Allgemeine Verwaltungskosten: Diese erhöhten sich auf 0,81 Millionen USD, bedingt durch höhere Ausgaben für professionelle Dienstleistungen. Finanzaufwendungen: Ein Nettoverlust von 1,33 Millionen USD wurde verzeichnet, verglichen mit 1,04 Millionen USD im Vorjahr. Liquidität: Zum 30. Juni 2024 verfügte NurExone über Zahlungsmittel in Höhe von 2,39 Millionen USD, ein Anstieg von 0,54 Millionen USD seit Dezember 2023. Dieser Anstieg resultierte aus einer erfolgreichen Privatplatzierung und der Ausübung von Optionsscheinen.

Ausblick

NurExone macht bedeutende regulatorische Fortschritte für 2024, einschließlich der Übertragung von Herstellungsprozessen auf eine GMP-konforme Anlage. Dr. Yona Geffen verstärkt als neuer Berater die Kommerzialisierungsbemühungen. Die Zusammenarbeit mit dem Goldschleger Eye Institute zur Untersuchung von ExoPTEN im Glaukommarkt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Das Unternehmen bleibt fokussiert auf die Weiterentwicklung von Forschung und Entwicklung sowie die Vorbereitung von ExoPTEN für klinische Studien und kommerzielle Herstellung. Der Geschäftsplan wird strategisch angepasst, um nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

NurExone Biologic Inc.? ISIN: CA67059R1091? https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada?

Quellen:? ¹ https://www.boerse.de/nachrichten/ IRW-News-NurExone-Biologic-Inc-NurExone-kuendigt-die-Uebertragung-der-Herstellung-des-aktiven-Elements-im-ExoPTEN-Medikament-an-einen-kommerziellen-GMP-Hersteller-an /36334558 ? ² https://xcelerator.siemens.com/global/en/industries/pharmaceutical-life-science-industries/pharma-industry/ good-manufacturing-practice.html ?

