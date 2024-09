Düsseldorf (ots) -In der heutigen Geschäftswelt suchen Geschäftsführer nach effizienten Lösungen, die nicht nur Prozesse optimieren, sondern auch den Arbeitsalltag vereinfachen sowie die Produktivität und entsprechend die Rentabilität steigern. Genau hier setzt Workbase an - eine Mitarbeiterplattform, die alles bietet, was du benötigst, um dein Unternehmen auf das nächste Erfolgsniveau zu bringen.Was ist Workbase überhaupt?Workbase ist eine umfassende Plattform, die all deine Unternehmensprozesse an einem zentralen Ort vereint. Sie hilft dir dabei, Zeit zu sparen, Arbeitsabläufe zu strukturieren und Teams effizienter zu machen. Dabei bietet Workbase eine breite Palette an Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse wachsender Unternehmen zugeschnitten sind:Mitarbeiterportal: Workbase fungiert als die zentrale Drehscheibe für alle wichtigen Informationen und Tools in deinem Unternehmen. Hier findest du:- Personalisierte Dashboards: Jeder Mitarbeiter hat ein maßgeschneidertes Dashboard, das genau die Informationen anzeigt, die er für seine Rolle benötigt - von Aufgaben bis zu relevanten Projekten.- Neuigkeiten: Halte alle im Team mit aktuellen Updates auf dem Laufenden.- Umfragen: Sammle schnell Feedback von deinen Mitarbeitern und triff datengestützte Entscheidungen.- Wiki: Speichere und teile alle wichtigen internen Informationen an einem Ort, damit deine Mitarbeiter jederzeit darauf zugreifen können.Effiziente Onboardings & Fortbildungen: Mit Workbase kannst du neue Mitarbeiter schnell und effizient einarbeiten:- Trainingskurse: Erstelle umfangreiche Schulungen, die in Sektionen und Lektionen unterteilt sind, um den Lernprozess zu optimieren.- In-App-Recording: Zeichne Schulungsvideos direkt in der App auf, um das Onboarding noch einfacher und wiederverwendbar zu machen.- Umfassende Berichte: Behalte den Lernfortschritt deiner Mitarbeiter im Auge und sieh, wie gut sie die Schulungen abschließen.Zusammenarbeit in Echtzeit: Mit Funktionen wie Whiteboards und Seiten können deine Teams in Echtzeit Ideen austauschen und Projekte effizient gemeinsam bearbeiten. Diese Tools fördern die Kreativität und machen den Arbeitsfluss nahtlos und produktiv.Der AI-Assistent: Die Revolution für dein UnternehmenEine der beliebtesten Funktionen von Workbase ist der AI-Assistent - ein intelligenter Helfer, der auf den internen Daten deines Unternehmens basiert und maßgeschneiderte Antworten liefert. Er durchsucht automatisch alle relevanten Dokumente, Richtlinien und Schulungsvideos, um präzise und unternehmensspezifische Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Mit ihm kannst du einen Großteil der Routineanfragen automatisieren und deinen Führungskräften sowie Mitarbeitern sofortigen Zugang zu wichtigen Informationen bieten.- Schnelle Antworten auf Mitarbeiterfragen: Der AI-Assistent ist rund um die Uhr verfügbar und greift auf die internen Daten deines Unternehmens zu, um präzise Antworten zu liefern. Ob es um Richtlinien, Prozesse oder spezifische Anfragen geht - der Assistent liefert die Informationen in Sekundenschnelle.- Entlastung des Managements: Führungskräfte müssen sich nicht mehr mit wiederkehrenden Fragen befassen. Der AI-Assistent kann bis zu 80 % der häufig gestellten Fragen automatisch beantworten, sodass Manager sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren können.- Automatisiertes Wissen: Der Assistent durchsucht deine gespeicherten Dokumente, Schulungsvideos und internen Datenbanken, um den Mitarbeitern jederzeit relevante und genaue Informationen zu liefern. Dadurch wird die Effizienz im gesamten Unternehmen spürbar gesteigert.Erfolgsbeispiele: Wie Workbase den Unterschied machtZahlreiche führende Unternehmen haben bereits von der Einführung von Workbase profitiert. Hier sind zwei konkrete Fallstudien, die zeigen, wie stark Workbase die Effizienz verbessern kann:1. Conversion Studio: Dieses Unternehmen konnte die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter um 50 % reduzieren, indem Workbase für maßgeschneiderte Schulungskurse und den AI-Assistenten genutzt wurde. Das Ergebnis? Schnellere Integration neuer Mitarbeiter und deutliche Kosteneinsparungen bei den Schulungen.2. Deutsches Institut für Verbraucherschutz: Mit Workbase konnte die Produktivität der Mitarbeiter um 32 % gesteigert werden. Die Einführung personalisierter Dashboards und die Optimierung der internen Kommunikation ermöglichten eine bessere Zusammenarbeit und schnellere Informationsverfügbarkeit.Um herauszufinden, wie viel dein Unternehmen durch Workbase einsparen kann, bietet die Workbase-Website (https://www.workbase.com/de/roi-calculator) einen ROI-Rechner. Dieser Rechner basiert auf den durchschnittlichen Daten der bestehenden Kunden und hilft dir, deine potenziellen Ersparnisse zu berechnen.Zusammenfassung eines Beispiels:Stell dir vor, du hast 20 Mitarbeiter mit durchschnittlichen Brutto-Lohnkosten von 4.000 EUR pro Monat und eine Einarbeitungszeit von 10 Wochen. Workbase kann die Einarbeitungszeit auf 28 Tage verkürzen, wodurch dir 23 Arbeitstage pro neuem Mitarbeiter erspart bleiben. Zusätzlich steigert Workbase die Produktivität deiner bestehenden Mitarbeiter um mindestens 10 %. So könntest du monatlich bis zu 25.100 EUR einsparen - durch kürzere Einarbeitungszeiten und gesteigerte Produktivität.Wenn du als Führungskraft auf der Suche nach einer Lösung bist, die dein Unternehmen effizienter macht, Routinetätigkeiten automatisiert und deine Mitarbeiter produktiver arbeiten lässt, dann ist Workbase die Antwort. Mit einer zentralen Plattform, einem leistungsstarken AI-Assistenten und nahtlosen Schulungs- sowie Zusammenarbeitstools bietet Workbase alles, was du brauchst, um dein Unternehmen in die Zukunft zu führen.Teste Workbase noch heute und erlebe, wie du dein Unternehmen effizienter und erfolgreicher machen kannst: https://www.workbase.com.Pressekontakt:E-Mail: presse@workbase.comWeb: https://www.workbase.com/pressOriginal-Content von: Workbase Platforms GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162848/5859824