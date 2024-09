Schätzungen zufolge sind 10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung neurodivergent, leben also zum Beispiel mit unterschiedlichen Ausprägungen von ADHS, Autismus oder Dyslexie. Wir klären, was genau Neurodiversität eigentlich ist, welche Rolle sie im Arbeitskontext spielt und welche Strukturen in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Gehirne helfen können. "Jedes Gehirn ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck': So beginnt Luisa Liesenberg ihre Antwort ...

