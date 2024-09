Hamburg (ots) -Eine ordentliche Finanzspritze für eigene Projekte gewinnen: Das ist bei der neuen Radioaktion von NDR 2 möglich, "Geld für die Guten - 100.000 Euro für Vereine im Norden". Mehr als 1000 Gemeinschaften haben bereits die erste Hürde genommen und sich auf der Homepage von NDR 2 (ndr.de/ndr2) mit konkreten Ideen beworben. Wer tatsächlich eine Unterstützung bekommt, zeigt sich ab Montag, 9. September: Dann werden im "NDR 2 Morgen mit Elke & Jens" zwischen 5 und 10 Uhr die ersten Gewinner ausgelost. Insgesamt können in den kommenden vier Wochen zwanzig Vereine jeweils 5000 Euro gewinnen, um wichtige Projekte zu realisieren. Das Preisgeld wird von der Deutschen Fernsehlotterie bereitgestellt. "Geld für die Guten" ist die bundesweit größte Aktion dieser Art.Um für das Gewinnspiel in Frage zu kommen, müssen die Vereine bei der Bewerbung ihr Projekt beschreiben und fünf Teammitglieder benennen, die aktiv mitmachen. Wird ein Verein in der Sendung ausgelost, folgt ein spannender Countdown: Innerhalb von 15 Minuten nach der Bekanntgabe müssen sich die fünf Teammitglieder unter der NDR 2 Gewinnspielhotline (01375 951095) melden. Wenn nach einer Viertelstunde drei Vereinsmitglieder on air sind, gewinnt ihr Verein das Geld. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 6.10., letzter Aktionstag ist der 7. Oktober.Erhebung von ndrfragt zur Bedeutung des Vereinslebens im NordenWie bedeutsam das Vereinsleben im Norden ist, belegt eine Befragung* der ndrfragt-Community. Danach engagiert sich fast die Hälfte der Befragten in Vereinen (43 Prozent), den größten Anteil hat dabei der Sport (32 Prozent). Aber auch die Themen Kultur (17 Prozent) und Soziales (15 Prozent) stehen hoch im Kurs. Spaß ist die Hauptmotivation (60 Prozent) für ein Engagement in Vereinen, aber auch der Kontakt zu anderen Menschen (57 Prozent), der Wunsch zu helfen und etwas für das Gemeinwohl zu tun (55 Prozent). 48 Prozent der Community schätzen an Vereinen die Möglichkeit, die Gesellschaft im Kleinen mitzugestalten. Die finanzielle Ausstattung der Vereine ist für 40 Prozent der Befragten unzureichend; 56 Prozent sagen, dass sie keine Probleme mit den Finanzen haben. Eine große Mehrheit (75 Prozent) beklagt, dass die Vereinsarbeit zu wenig Anerkennung in der Gesellschaft erhält.In diesem emotional aufgeladenen und gesellschaftlich relevanten Bereich möchten NDR 2 und die Deutsche Fernsehlotterie mit der Programmaktion "Geld für die Guten: 100.000 Euro für Vereine im Norden" das wertvolle Vereinsleben im Norden sichtbar machen und fördern.*Über diese BefragungDie Antworten stammen aus der Umfrage "Schön um jeden Preis?", an der sich 14.592 Norddeutsche beteiligten. Die Fragen zum Vereinsleben wurden gemeinsam mit der Umfrage zum Schönheitsideal gestellt. Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 6. bis zum 13. August 2024 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Sie wurden allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland, Schulabschluss und Familienstand gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5859879