Wochenausblick - Ein Hoch auf die Konjunkturdaten

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Die kommende Woche hält vor allem eins bereit, Konjunkturzahlen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Entgegen der sonstigen Tendenz startet die Woche mit einer Quartalszahlenmeldung, die Rede ist von Oracle Corp. Einem US-amerikanischen Soft- und Hardwarehersteller dessen Schwerpunkt auf der Vermarktung von Datenbanksystemen liegt. Spannend wird es ebenso im asiatischen Raum. Zum einen gibt Japan früh am Morgen sein Bruttoinlandsprodukt bekannt. Zum anderen veröffentlicht wenig später das National Bureau of Statistics of China den Verbraucher- sowie Erzeugerpreisindex für den chinesischen Raum.









Dienstag:



Der Dienstag verläuft hingegen etwas ruhiger und startet mit der Bekanntgabe des harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland, dessen Berechnung auf einer für alle EU-Staaten vereinheitlichten statistischen Methode basiert. Anschließend veröffentlicht National Statistics die Arbeitslosenänderung sowie die ILO Arbeitslosenquote für Großbritannien, interessant sind diese Zahlen vor allem für Entwicklung des Konsums und des Wirtschaftswachstums.









Mittwoch:



Diese Woche glänzt der Mittwoch leider nicht wie sonst mit Quartalszahlen, dafür umso mehr mit Wirtschaftsdaten aus den USA. Ein besonderes Ereignis ist die Präsidentschaftsdebatte, in welcher Kamala Harris erstmals im direkten Duell gegen Donald Trump antritt. Des Weiteren publiziert das US Bureau of Labor Statistcs den Verbraucherpreisindex (CPI) für den US-amerikanischen Raum. Der CPI gilt hierbei als wichtiger Indikator um die Inflation und Veränderung im Kaufverhalten zu messen. Ebenfalls publik gemacht wird der Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie.













Donnerstag:



Am Donnerstag können Investorinnen und Investoren mit dem Höhepunkt der Woche rechnen. Richtig spannend wird es allerdings erst am Nachmittag, wenn die Europäische Zentralbank ihre Zinssatzentscheidung verkündet und in den USA der Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel veröffentlicht wird. Dieser misst die durchschnittliche Preisveränderung von Rohstoffen, welche von den US-Produzenten gekauft wurden und agiert damit als Indikator für die Inflation von Rohstoffpreisen. Ebenfalls als interessant zu werten, ist die Anhörung des Inflationsberichtes in Großbritannien sowie die Meldung der Quartalszahlen von Adobe Inc.















Freitag:



Das Ende der Börsenwoche sieht hingegen weniger spektakulär aus. Hervorzuheben ist jedoch die Veröffentlichung des Reuters/Michigan Verbraucherstimmungsindex, dieser zeigt inwieweit Verbraucher bereit sind Geld auszugeben und damit wie hoch das Vertrauen in die derzeitige wirtschaftliche Aktivität ist. Zudem wird von der Eurostat die Industrieproduktion für die Eurozone veröffentlicht.











