Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für August brachte nicht die erhofften Impulse. Dem Goldpreis gelang es nicht, sich entscheidend von 2.500 US-Dollar zu lösen. Bekommt er am Mittwoch die nächste Chance?US-Arbeitsmarktbericht verpufft Der US-Arbeitsmarktbericht für August hätte das Potenzial gehabt, entscheidend auf den Goldpreis einzuwirken. Das tat er nicht. Die Zahlen boten im Hinblick auf die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am 18. September viel Interpretationsspielraum. Zudem präsentierte sich der US-Dollar als Folge des Berichts etwas fester. Nächste Chance am Mittwoch? Die nächste Gelegenheit, die Rallye anzukurbeln, könnte sich bereits am kommenden …