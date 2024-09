Volkswagens verschärfter Sparkurs könnte die Zulieferindustrie in Sachsen-Anhalt erheblich beeinflussen, wo etwa 27.000 Menschen in der Branche arbeiten. Kleinere Zulieferer könnten durch ihre Flexibilität und Diversifizierung außerhalb der Automobilbranche profitieren, jedoch bleibt die Unsicherheit groß. Kritiker bemängeln strategische Fehlentscheidungen bei VW, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, was sich auch in einem Kursrückgang ...

