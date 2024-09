Chipotle Mexican Grill: Die Bären verderben den Anlegern den Appetit!

Short Einstieg?

Chipotle ist bekannt für seine gesunden und frischen Zutaten in seinen mehr als 3.500 Fast-Casual-Restaurants. Die US-amerikanische Restaurantkette ist auf die lateinamerikanische Küche spezialisiert. Hierzu gehören Tacos, Burritos, Salate, sogenannte Burrito Bowls sowie Chips mit Guacamole-Dip. Der Konzern konzentriert sich dabei insbesondere auf die Vermarktung eines Besuchs in einem der Chipotle-Restaurants als Erlebnis. Hierzu gehört eine offene Küche in den einzelnen Filialen, bei der die Kunden die Zubereitung ihrer Bestellung direkt nachverfolgen können.

Chipotle Mexican Grill-Aktie: Chart vom 06.09.2024, Kürzel: CMG, Kurs: USD, Tageschart Quelle: TF

Mögliches bullisches Szenario

Kann die 50-Prozent-Marke der bärischen Kerze vom 03.09.2024 per Tagesschlusskurs überwunden werden, wäre das negative Szenario negiert.

Mögliches bärisches Szenario

Wird die Bärenflagge nach unten verlassen, könnte es rasch in Richtung des August-Tief gehen.

Meinung

Die Chipotle-Aktie hat massiv an Wert verloren, als bekannt wurde, dass der CEO zu Starbucks geht. Die Investoren haben bei den Papieren der Kaffeekette zugegriffen Brian Niccol, als neuer Leiter, soll Starbucks wieder auf die Überholspur bringen. Bei Chipotle sehen die Anleger nach seinem Abgang hingegen eine Verlangsamung des Wachstums. Die Aktie ist im Sommer unter Druck geraten. Nach einem Stabilisierungsversuch meldeten sich letzte Woche die Bären zurück. Aktuell sehen wir eine Bärenflagge zum EMA 20.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 72.62 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 788.02 Mio. USD

Meine Meinung zu Chipotle Mexican Grill ist bärisch

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.09.2024

