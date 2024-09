Der FibonacciCode: Wie eine Unternehmerin Erfolg an der Börse berechenbar machen will

Die Kurse an der Börse sind seit jeher von Schwankungen geprägt. Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten sowie politische und ökologische Aspekte können sich in starken Kursveränderungen niederschlagen.

Anleger und Trader stehen vor der Herausforderung, ihr Portfolio und das ihrer Kunden trotz hoher Volatilität im gewinnbringenden Bereich zu halten.

Die erfahrene Finanzexpertin Nazila Jafari hat mit dem FibonacciCode eine Methode entwickelt, die eine präzise Vorhersage von Markttrends möglich machen und Trader dabei unterstützen soll, auch in Zeiten hoher Marktvolatilität gewinnbringend zu agieren und ihr Portfolio sicher auszurichten. Als innovatives Werkzeug für den Erfolg an der Börse hat der FibunacciCode Aufmerksamkeit erregt und der Unternehmensgründerin weitreichende Erfolge eingebracht.

Die Visionärin hinter dem FibonacciCode: Nazila Jafari und ihr Unternehmenskonzept

Nazila Jafari, Gründerin und Geschäftsführerin der Jafari Consulting GmbH, hat sich in der Finanzwelt einen Namen gemacht. Mit ihrer Erfahrung aus 25 Jahren Trading an den Börsen und Finanzmärkten der Welt hat sie komplexe Strategien kennengelernt, die es erfahrenen Tradern ermöglichen, auch in Zeiten starker Kursschwankungen ihr Portfolio auf eine sichere Basis zu stellen.

Bereits 2004 beschloss Jafari, ihre Expertise an andere interessierte Trader weiterzugeben und stieg in das Coaching ein. Neben der Ausbildung selbstständiger Berufs-Trader nutzte die Visionärin die Zusammenarbeit mit anderen Börsenprofis dazu, ihr eigenes Handelssystem konsequent weiterzuentwickeln und Wissen zusammenzutragen. 2016 entstand aus jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit das Ausbildungskonzept des FibonacciCodes.

Die Jafari Consulting GmbH Unternehmensgruppe bietet heute umfassende Coachings für Anleger und Trader, die sich aktiv weiterentwickeln wollen. Der Fokus des einzigartigen Ausbildungskonzeptes liegt auf der innovativen Methode zur Marktanalyse. Der FibonacciCode, den Jafari gemeinsam mit ihrem Team aus erfahrenen Tradern entwickelt hat, soll ihren Partnern ein System an die Hand geben, mit dem sich an der Börse auch in Zeiten hoher Marktvolatilität wiederholbare Ergebnisse und Erfolge erzielen lassen.

Die maßgeschneiderte Begleitung vermittelt ein festes Regelwerk mit vordefinierten Checklisten, mit denen es möglich werden soll, kurz- und langfristige Trends rechtzeitig zu erkennen, gewinnbringende Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und das Risiko auf der Basis dieser komplexen Wahrscheinlichkeitsberechnungen zu minimieren. In ihren Coachings gibt Nazila Jafari ihren Kunden das erforderliche Hintergrundwissen an die Hand, um selbstständig präzise Analysen an den komplexen Finanzmärkten der Welt durchzuführen und damit eine sichere Strategie für den erfolgreichen Handel zu entwickeln.

So soll der FibonacciCode Erfolg an der Börse bringen

Der FibonacciCode basiert auf der bekannten Fibonacci-Folge, einer Zahlenreihe, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen darstellt. Diese mathematische Abfolge wurde bereits im 13. Jahrhundert von dem italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci entdeckt und hat die Wissenschaft seitdem von der Biologie über die Kunst bis hin zur komplexen Finanzmarktmathematik fasziniert und geprägt.

Nazila Jafari hat die Prinzipien dieser mathematischen Abfolge auf den Börsenhandel übertragen und mit umfangreichem Wissen aus jahrelanger Erfahrung und Forschung kombiniert. Die Grundidee hinter ihrem FibonacciCode ist es, Muster in den Bewegungen von Aktienkursen zu erkennen, die sich durch das Fibonacci-Verhältnis erklären lassen. Der FibonacciCode analysiert historische Kursdaten und erkennt dabei wiederkehrende Muster, die auf die Fibonacci-Verhältnisse zurückzuführen sind. Diese komplexen Zahlenverhältnisse tauchen in den Kursverläufen an den Weltmärkten immer wieder auf und lassen präzise Vorhersagen auch in Zeiten hoher Marktvolatilität zu.

Trader, die in der Lage sind, den FibonacciCode auf die Kursentwicklungen an der Börse anzuwenden, entwickeln die Fähigkeit, Wendepunkte im Markt zuverlässig vorherzusagen und können sichere Prognosen treffen, wann der optimale Zeitpunkt für einen Kauf oder Verkauf von Aktien ist. Diese Präzision macht den Code zu einem mächtigen Werkzeug für Trader, die ihre Gewinne maximieren und Verluste minimieren möchten.

Das Besondere am FibonacciCode ist, dass er sich sowohl für den kurzfristigen Handel (Daytrading) als auch für langfristige Anlagestrategien eignet. Durch die Anpassungsfähigkeit des Codes können Trader ihn in nahezu jeder Marktsituation anwenden.

Dass der FibonacciCode nicht nur eine von vielen möglichen Tradingstrategien ist, zeigen die vielfältigen Auszeichnungen, die Nazila Jafari gemeinsam mit ihrem Team bereits erhalten hat. Am 28. Juni 2024 erhielt die Unternehmerin erstmal das begehrte TOP-100-Siegel 2024, einen Award, der besonders innovative mittelständische Unternehmen auszeichnet. Im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Weimar durfte Jafari die Trophäe für ihren FibonacciCode in Empfang nehmen.

Entwickelt, um das Trading grundlegend zu verändern

Mit der richtigen Expertise und einem zuverlässigen Analysesystem muss die Entwicklung der Börsenkurse keine Überraschung sein. Davon sind Nazila Jafariund ihr Team überzeugt. Der FibonacciCode soll das Potenzial haben, das Trading an den Finanzmärkten der Welt grundlegend zu verändern.

Mit der konsequenten Weiterentwicklung des Codes und der Ausweitung des Schulungsangebots möchte Jafari sicherstellen, dass künftig noch mehr Trader von den Vorteilen ihres revolutionären Ansatzes profitieren können.

